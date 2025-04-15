Стало відомо, як у Флориді стратили вбивцю-велетня, який задушив жінку 25 років тому

Це вже третя страта у Флориді цього року

У Флориді стратили вбивцю-велетня вагою 176 кілограмів. 48-річному Майклу Танзі ввели смертельну ін'єкцію за вбивство жінки, скоєне 25 років тому.

Страта відбулася ще 8 квітня о 18:00 за місцевим часом у в'язниці штату Флорида. Про це повідомляє Newsweek.

Верховний суд Флориди відхилив останню спробу захисників зупинити виконання вироку. Судді назвали аргументи адвокатів щодо ожиріння та проблем зі здоров'ям Танзі "несвоєчасними та безпідставними". Це третя страта у Флориді цього року, проведена за розпорядженням губернатора Рона ДеСантіса.

Злочин, за який Танзі заплатив життям, шокував Флориду в 2000 році. Він напав на 49-річну Джанет Акосту, співробітницю газети Miami Herald, під час її обідньої перерви. Погрожуючи зброєю, він змусив жінку проїхати кілька округів Флориди, знімав гроші з її картки в банкоматах, а потім задушив у віддаленому районі Куджо-Кі. Тіло викинув серед мангрових заростей.

Майкл Танзі

"Сьогодні завершується довгий і болісний розділ для родини Джанет Акости та для нашої громади", — заявив прокурор Денніс Вард після страти. За його словами, справедливість перемогла, хоча жодні юридичні дії не можуть принести справжнього спокою тим, хто втратив близьку людину через таке насильство.

Слідство також встановило, що Танзі зізнався у вбивстві іншої жінки в Массачусетсі в 1999 році, яку він забив металевим прутом та вдарив ножицями у пральні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у 2020 році у США призупинили страту через пандемію COVID-19. Хоча перед цим у червні Мін’юст США вперше за 17 років заявив про поновлення смертної кари.