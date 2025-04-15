Чи будуть онлайн богослужіння на Великдень 2025: де можна подивитись православним та греко-католикам

До храму йти не обов'язково

Великдень — світле свято Воскресіння Христового, яке українці з нетерпінням чекають навіть у найтемніші часи. У 2025 році ця подія припадає на 20 квітня і попри війну, комендантську годину та тривожні будні, богослужіння у храмах все ж відбуватимуться і люди зможуть освятити свої великодні кошики.

Комендантська година буде діяти без змін у всіх містах України. Тому відбудуться богослужіння онлайн. Храми можна відвідати по завершенню комендантської години.

Зазвичай у ніч проти Великодня в храмах відбуваються урочисті богослужіння, які завершуються ранковим освяченням великодніх кошиків. Проте, з огляду на постійну загрозу ракетних ударів з боку Росії, у Києві та в інших містах та населених пунктах України ухвалили рішення не змінювати тривалість комендантської години.

Зокрема, у Києві та Київській області вона триватиме з 00:00 до 05:00. Тому влада закликає вірян залишатися вдома в ніч на Великдень і долучатися до богослужінь онлайн.

Де дивитися онлайн-трансляції Великодніх богослужінь

Православна Церква України (ПЦУ):

Михайлівський Золотоверхий собор (Київ): трансляція розпочнеться о 23:30 19 квітня і триватиме до 03:00–03:30 20 квітня.

Де дивитися:

Офіційний YouTube-канал ПЦУ.

Сторінка ПЦУ у Facebook.

Сторінка митрополита Епіфанія.

Телеканал "Суспільне"​.

Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ)

Патріарший собор Воскресіння Христового (Київ): ранкова Літургія 20 квітня о 07:30.

Де дивитися:

Офіційний YouTube-канал УГКЦ.

Сторінки УГКЦ у Facebook.

Телеканали "ICTV" та "Суспільне".

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко знайти найближчу до вас церкву ПЦУ. Для цього вам знадобиться тільки смартфон.