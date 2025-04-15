Чи будуть онлайн богослужіння на Великдень 2025: де можна подивитись православним та греко-католикам
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До храму йти не обов'язково
Великдень — світле свято Воскресіння Христового, яке українці з нетерпінням чекають навіть у найтемніші часи. У 2025 році ця подія припадає на 20 квітня і попри війну, комендантську годину та тривожні будні, богослужіння у храмах все ж відбуватимуться і люди зможуть освятити свої великодні кошики.
Комендантська година буде діяти без змін у всіх містах України. Тому відбудуться богослужіння онлайн. Храми можна відвідати по завершенню комендантської години.
Зазвичай у ніч проти Великодня в храмах відбуваються урочисті богослужіння, які завершуються ранковим освяченням великодніх кошиків. Проте, з огляду на постійну загрозу ракетних ударів з боку Росії, у Києві та в інших містах та населених пунктах України ухвалили рішення не змінювати тривалість комендантської години.
Зокрема, у Києві та Київській області вона триватиме з 00:00 до 05:00. Тому влада закликає вірян залишатися вдома в ніч на Великдень і долучатися до богослужінь онлайн.
Де дивитися онлайн-трансляції Великодніх богослужінь
Православна Церква України (ПЦУ):
Михайлівський Золотоверхий собор (Київ): трансляція розпочнеться о 23:30 19 квітня і триватиме до 03:00–03:30 20 квітня.
Де дивитися:
- Офіційний YouTube-канал ПЦУ.
- Сторінка ПЦУ у Facebook.
- Сторінка митрополита Епіфанія.
- Телеканал "Суспільне".
Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ)
Патріарший собор Воскресіння Христового (Київ): ранкова Літургія 20 квітня о 07:30.
Де дивитися:
- Офіційний YouTube-канал УГКЦ.
- Сторінки УГКЦ у Facebook.
- Телеканали "ICTV" та "Суспільне".
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