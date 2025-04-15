"Росія випередила нас": генерал Маломуж розповів про вплив Кремля на Трампа

Маломуж закликає об'єднати сили, щоб створити новий план дій

Росія значно випередила Україну в боротьбі за вплив на команду президента США Дональда Трампа. Кремль активно працює з оточенням американського лідера, щоб просувати рішення на свою користь.

Про це генерал армії України та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів у коментарі "Телеграфу". За його словами, багато американських політиків навіть не розуміють, що їхні погляди насправді сформовані під впливом Росії.

Маломуж навів конкретні приклади російського впливу. Він зазначив, що деякі політики з команди Трампа вже пропонують "умовити Путіна" і кажуть про взаємні поступки між Україною та Росією. "Це наче жертва має йти на поступки терористу", – сказав генерал.

Колишній голова розвідки пояснив, що Росія добре вивчила Трампа та людей навколо нього, їхні симпатії та пріоритети. "Це глибока психологічно-оперативна робота, яка впливає на підсвідомість американських посадовців, змушуючи їх вважати нав'язані ідеї власними переконаннями", – пояснив Маломуж.

Генерал вважає, що Україна повинна терміново почати працювати з різними впливовими групами в США. Не тільки з командою Трампа, але й з республіканцями, які підтримують Україну, ввійськово-промисловим комплексом, фінансовими групами та Конгресом.

(Фрагмент із відео 04:40 — 06:45)

Особливо важливою є співпраця з Асоціацією генералів США, яку очолює генерал Хопкінс, представниками банківського сектору та республіканцями в Конгресі та Сенаті.

Маломуж закликає об'єднати сили, щоб створити новий план дій разом з Європою та Британією. Цей план має змусити Росію вийти з українських територій без жодних поступок з боку України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи зроблять США так, як хоче Путін? Віткофф розкрив нові деталі зустрічі в Росії.