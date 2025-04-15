Зеленський звільнив голову Сумської ОВА Артюха. Хто може стати його наступником

Артюха було призначено на посаду у квітні 2023 року

Володимир Артюх звільнений з посади глави Сумської ОВА. Це сталося після ракетного удару по центру Сум 13 квітня та після інформації, що Артюх нібито організував церемонію нагородження військових в укритті Конгрес-центру СумДУ.

Про звільнення Артюха повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він написав, що Кабмін погодив рішення президента України Володимира Зеленського щодо звільнення Артюха. Новим головою Сумської обласної державної адміністрації може бути призначено Олега Григорова. Він стане очільником Сумщини, якщо Володимир Зеленський підпише відповідний указ.

"Погоджено призначення Григорова Олега Олексійовича головою Сумської обласної державної адміністрації", — пише Мельничук.

Що передувало

Вранці 13 квітня, у Вербну неділю, росіяни двома ракетами атакували середмістя Сум. Одна з них влучила безпосередньо в укриття Конгрес-центру СумДУ, інша – вибухнула в повітрі. Унаслідок удару загинули 35 людей, ще 129 отримали поранення.

Того ж дня мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що Артюх нібито організував церемонію нагородження військових 117-ї бригади територіальної оборони в укритті Конгрес-центру СумДУ. Військові не постраждали під час ракетної атаки.

У коментарі "Суспільному" Артюх сказав, що був запрошений на цей захід, однак заявив, що організатором був не він. Проте хто його організував, сказати відмовився.

Ректор СумДУ Василь Карпуша пояснив, що під час повітряної тривоги в укриття для захисту від обстрілів може заходити будь-хто, адміністрація не контролює, хто там перебуває. На питання, чи знали у СумДУ, що в одній з будівель буде захід з нагородження військовослужбовців ректор не відповів.

Олег Григоров - що про нього відомо

Олег Григоров — генерал-майор поліції. Раніше був заступником начальника Головного управління національної поліції Сумщини, потім перейшов на таку ж посаду в Запорізькій області. У 2021 році став начальником поліції в Луганській області.

У 2016 році його кандидатуру розглядали на посаду директора Держбюро розслідувань. У серпні 2024 року Володимир Зеленський надав йому спеціальне звання генерала поліції третього рангу.

Наприкінці січня 2025-го Олег Григоров подав декларацію про доходи як кандидат на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Вказав, що у спільній власності з Людмилою Григоровою має квартиру в Сумах. Ще одна квартира у сумісній власності з Олексієм Сачком — у Києві. А зареєстрований Григоров у Запоріжжі, у квартирі Національного університету "Запорізька політехніка".

Як повідомляв "Телеграф", духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс засудив Росію за удар по Сумах 13 квітня. Він закликав усіх вірян світу публічно засудити РФ та "виступити єдиним фронтом проти цього зла".