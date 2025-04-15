Китай завдає нового удару в торгівельній війні: заборона на постачання літаків Boeing може боляче вдарити по США

КНР завдає чергового удару

Китай наказав своїм авіакомпаніям призупинити приймання нових літаків Boeing та припинити закупівлі авіаційного обладнання та запчастин у американських компаній. Цей крок є відповіддю на рішення адміністрації президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари до 145%, що викликало відповідні дії з боку Пекіна.​

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Минулого тижня Китай запровадив 125% мита на американські товари, в тому числі й на літаки та авіаційні запчастини, що фактично подвоїло їхню вартість для китайських авіаперевізників.

Це зробило закупівлю продукції Boeing економічно невигідною для китайських авіакомпаній. У результаті акції Boeing впали на 3,2% у попередніх торгах.​

Китайські авіакомпанії, такі як Air China, China Eastern Airlines та China Southern Airlines, планували отримати 179 літаків Boeing у період з 2025 по 2027 рік. Тепер ці плани опинилися під загрозою. Китайський уряд також розглядає можливість надання підтримки авіакомпаніям, які орендують літаки Boeing і стикаються з підвищеними витратами на обслуговування.​

Це рішення може сприяти зміцненню позицій європейського виробника Airbus на китайському ринку, а також підтримати розвиток вітчизняного авіабудування, зокрема програми COMAC C919. За прогнозами Boeing, Китай потребуватиме близько 9 000 нових літаків протягом наступних двох десятиліть, що становить приблизно 20% світового попиту. Однак поточна ситуація ставить під сумнів участь американського виробника в цьому ринку.​

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Гренландія занепокоєна заявами президента США Дональда Трампа щодо можливого приєднання острова до Сполучених Штатів. На тлі цієї ситуації місцева влада почала шукати підтримки в Китаю.