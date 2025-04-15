Путін досягає своєї мети? Чому дедалі більше українців згодні на територіальні поступки Росії

Тривала війна ослаблює Україну і зменшує чисельність її населення

Через затяжну війну з Росією відсоток українських громадян, які виступають проти територіальних поступок Росії, поступово зменшується. Однак чи можна констатувати, що Володимир Путін потроху досягає своєї мети й виснажує суспільство?

Відповідь на це в інтерв'ю "Телеграфу" дав генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто. Він пояснив справжні настрої українців.

Більше читайте у публікації: "Якщо вибори пройдуть зараз, то Залужний виграє у Зеленського і в першому, і в другому турі — соціолог Володимир Паніотто".

— Коли мова йде про територіальні поступки, то люди проти того, щоб ці регіони юридично ставали частиною Росії. І ця цифра, в принципі, особливо не змінюється. Сильно змінюється кількість тих, хто готовий на те, щоб питання вирішувати не війною, а дипломатичним шляхом, — каже соціолог.

За його словами, люди мають надію, що коли прийде притомна влада в Росії, то можна буде це питання вирішити якось по-іншому.

— Росіяни захочуть зняти санкції, і ми зможемо все повернути. Тому, коли йде мова про територіальні поступки, то йдеться про визнання того, що ми не можемо відвоювати території.

Звичайно, якщо цей процес затягується, то Путін дійсно досягає певної своєї мети. Щонайменше, він робить Україну слабшою і зменшує кількість людей, які тут проживають, — підсумував Володимир Паніотто.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", скільки людей щомісяця втрачає Україна.