США – це вже не Захід? Чому українці змінили своє ставлення до Трампа

Трамп розколює НАТО і нападає на Канаду та Данію

До останнього часу українці сприймали Сполучені Штати і Європу як єдиний Захід, однак через гучні заяви і неоднозначні вчинки президента США Дональда Трампа з'явилася диференціація. При цьому в якийсь момент американський лідер мав найвищу підтримку українців.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто. Він пояснив такі настрої українців.

Більше читайте у публікації: "Якщо вибори пройдуть зараз, то Залужний виграє у Зеленського і в першому, і в другому турі — соціолог Володимир Паніотто".

— Після того, як Трамп почав фактично розколювати НАТО, нападати на Канаду та Данію, то виявилося, що це різні речі. Тому ми диференціювали це питання і ставили його окремо стосовно європейських країн і США. І виявилось, що під Заходом зараз розуміють тільки європейські країни, а не США, — каже соціолог.

Він нагадав, що європейські країни останнім часом зробили чимало заяв про намагання замінити США у підтримці України. А люди більше реагують на заяви, аніж на реальну допомогу. Люди цінять таку моральну підтримку. Тож це пов'язано з переорієнтацією українців на розуміння Заходу, тільки як Європи, пояснює експерт.

— Просто українці мають надію, що ці всі гучні заяви все ж будуть реалізовуватися. А після того, як на США надія пропадає, Європа є нашою єдиною надією на підтримку, — каже гендиректор КМІСу.

За його словами, українці дуже позитивно ставилися до приходу Трампа до влади.

— Одразу після виборів ми проводили дослідження і питали, це гарно чи погано, що Трамп переміг? Більшість українців сказала, що це гарно. Я навіть бачив одне міжнародне дослідження, в якому були присутні різні інші країни, і підтримка Трампа в Україні була однією з найбільших у світі. Але зараз більшість вважає, що це погано. І є підстави так вважати.

Та я гадаю, що українці не дуже усвідомлюють, що половина США і партійна половина — проти Трампа. Вони пов'язують діяльність США виключно з Трампом. Тому у нас є така загроза антиамериканізму. І, на жаль, є претензії до європейських країн (коли нам щось не дають). І це може мати негативний вплив на наш європейський шлях розвитку, — підсумував Володимир Паніотто.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як змінився рейтинг президента Володимира Зеленського після скандалу з Трампом.