"Валюха зі Сватів" втратила колишню красу

Відома російська актриса Тетяна Кравченко, яка народилася в Донецьку і зрадила свою батьківщину за криваві рублі, зараз страждає від алкоголізму. Зірка серіалу "Свати", яка знаходиться в базі "Миротворець" за підтримку війни проти України, через пиятику втратила свою колишню красу.

Навіть у 70 років Тетяна Кравченко виглядає на 90, при цьому у молодості акторка була дуже привабливою жінкою. Вона дебютувала у кіно наприкінці 70-х років, за довге творче життя знялася у десятках фільмів та серіалах, а також відома роботами у театральних постановках.

Як Тетяна Кравченко виглядала в молодості

Нагадаємо, що Кравченко, яка набула широкої популярності завдяки ролі Валюхи в серіалі саме українського виробництва, підтримала так звану "СВО". Актриса, яка є корінною донеччанкою, жила в Україні на час зйомок "Сватів", їла українську їжу та працювала з українцями, тепер цинічно закликає до вбивств мирних людей.

Як зараз виглядає Тетяна Кравченко

У Росії актрису нерідко бачать у стані сильного алкогольного сп’яніння. На неї скаржаться колеги, а вона тим часом "благословляє" окупаційні війська на війну в Україні.

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