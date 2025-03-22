Літак переговорників Путіна полетів на елітний курорт: ніч там коштує тисячі доларів

Переговори з американцями розпочнуться лише у понеділок та відбудуться в іншому місті

Літак заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва прилетів до Саудівської Аравії, де невдовзі мають пройти переговори з американською делегацією. Однак приземлився він не Джидді, де має відбутися зустріч, а в іншому місці.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що спочатку літак здійснив технічну посадку в Абу-Дабі (ОАЕ), після чого вирушив до курортного Red Sea Project.

"Літак Дмитра Медведєва, зробивши технічну посадку в Абу-Дабі, перелетів до Саудівської Аравії, де в понеділок відбудуться російсько-американські переговори. Однак медведєвський борт вирішив приземлитися не в діловій Джидді, а в курортному Red Sea Project", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Red Sea Project це курортний мегапроєкт Саудівської Аравії з 50 готелів та близько 1000 інших житлових приміщень на островах. Через елітний статус, проживання там може коштувати 3,5 тисячі доларів за ніч залежно від готелю. Тобто проживання там можуть собі дозволити лише найбагатші люди.

Маршрут літака Медведєва

Як повідомлялося раніше, переговори делегації США з представниками Росії та України відбудуться у понеділок 24 березня. Усі три делегації будуть знаходитися в одній будівлі, проте українці не зустрічатимуться з росіянами, а зв’язок між ними відбуватиметься через американців.

За даними російських чиновників, розмова здебільшого буде присвячена обговоренню нюансів припинення вогню на морі.