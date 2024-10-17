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Водив на заборонені фільми і не хотів вінчатися: де зараз та як виглядає дружина екснардепа Миколи Томенко (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Микола Томенко був "голосом" Помаранчевої революції Новина оновлена 17 жовтня 2024, 17:47
Микола Томенко був "голосом" Помаранчевої революції. Фото Колаж Телеграфу

Колишній радник Порошенка зустрів свою майбутню дружину на 2 курсі університету

Колишній народний депутат, який був "голосом" Помаранчевої революції, приховує своє особисте життя. Проте одного разу Микола Томенко все ж поділився подробицями свого знайомства з майбутньою дружиною, з якою розписався 37 років тому.

Екснардеп, який наразі займається громадською та науковою діяльністю, одружений на Валентині Олександрівні. Згідно з відкритими джерелами, вона — історик, магістр державного управління, виконавчий директор Інституту політики. У подружжя є син Павло (1989 рік народження), магістр економіки та права.

У 2012 році Микола Томенко розповів в програмі 1+1 "Історії кохання", що познайомився з Валентиною на 2 курсі Київського університету. "Ми були співведучими студентської дискотеки. Ми спочатку готувалися, потім успішно провели це усе, і після того почали зустрічатися", — розповідав Томенко.

Як тільки пара почала зустрічатися, Томенко водив кохану на фільми, які були заборонені в ті часи. "У середині-кінці 80-х років мода була на заборонені та напівзаборонені фільми. Були покази Фелліні у кінотеатрі, який десь там у кущах був. Там було дуже мало місць, і треба було дізнаватися неформально, де ж відбудеться показ цього фільму", — згадував чоловік.

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Микола та Валентина Томенки одружилися 37 років тому

Пара довго не розповідала про свої стосунки. Але, усвідомивши, що це справжнє кохання, вони вирішили одружитися. Дату весілля Микола і Валентина вибирали в поспіху, адже мали відправитися у відрядження: він — у Чехію, вона — до Югославії. "Це була середа, 22-ге квітня", — назвав дату весілля Микола Томенко.

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Томенко показав календар із родинними світлинами

Відомо, що у 2012 році подружжя відсвяткувало срібне весілля (25 років), і навіть тоді політик не хотів вінчатися: це було "недостатньо", щоб остаточно прийняти рішення. Наразі колишній радник Петра Порошенко не ділиться у соцмережах фото своєї родини.

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Подружжя Томенків з сином Павлом
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Нещодавно була 13-та річниця, як Юлію Тимошенко відправили в тюрму при Януковичі. "Телеграф" детальніше розповів, у чому звинувачували експрем’єрміністра України.

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#Микола Томенко #Сім'я