"Телеграф" розповідає, що думає штучний інтелект про відношення українців до співачки-зрадниці

Ані Лорак була корінною жителькою України, родом з Чернівців, а з 2014 року зрадила батьківщину та зараз підспівує путінському режиму у Росії. Кароліна Куєк (справжнє ім'я) жодного разу прямо не висловлювалась про війну, а це свідчить про те, що співачка уникає відкритих заяв, позиціонуючи себе як "голуб миру" і підкреслюючи, що музика поза політикою. Але чи зможуть її пробачити українці, кумири, які колись фанатіли від пісень цієї зірки?

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok з питанням, яка ймовірність того, що в Україні можуть пробачити Ані Лорак. Нейромережа назвала три причини, чому це може статись. Нижче ми розбираємо кожну з них.

Має визнати свої помилки

Чат Grok пише, що Ані Лорак має публічно стати на бік України та засудить дії Володимира Путіна на весь світ. Нейромережа пише, що співачка може брати участь у благодійності, наприклад донати на армію. Ключовим може стати щире покаяння і дії, замість гучних слів.

Проте з прощенням можуть виникнути й перешкоди. Українці обурені тим, що зробила російська армія, адже люди втратили близьких, а дії Куєк (Ані Лорак) сприймаються, як зрада народу і країни.

Час розставить все на свої місця

Нейромережа припускає, що прощення Ані Лорак може статись після закінчення війни, а зараз це неможливо, бо думки в українців різні, вони розділені. Народ зможе вибачити їй зраду та концерти у Росії, поки в Україні помирали люди. Проте на це треба багато часу.

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Grok пише, що важко буде мати будь-який діалог тим, хто постраждав від війни, а таких багато. Хоча в нашій країні кожен другий має наслідки повномасштабного вторгнення, тому відсоток готових до її покаяння може бути малим.

Зміна поведінки і проукраїнська позиція

Штучний інтелект пише, що були випадки, коли зірки займали неправильну та суперечливу позицію і ставали на бік ворога, але приїхали в Україну і мають популярність серед народу. Наприклад, Катерина Кузнєцова, українська акторка, відома за роллю Саші у серіалі "Кухня", має виразну позицію щодо війни в Україні. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона публічно висловила підтримку своїй батьківщині, засудила агресію Росії та переїхала з Москви.

Тому знову ж таки, Лорак має публічно визнати свої помилки, аби українці її змогли пробачити.

Що відомо про громадянську позицію Лорак

Після 2014 року Ані Лорак переїхала до Росії, але періодично поверталася до України з концертами. Водночас активісти неодноразово зривали її виступи, оскільки співачка відкрито підтримувала путінський режим і продовжувала заробляти гроші в Україні, ігноруючи критику.

У жовтні 2022 року РНБО запровадила санкції проти низки українських виконавців, які співпрацювали з країною-агресоркою, серед них була й Лорак. Співачка жодного разу не засудила повномасштабне вторгнення РФ, а натомість час від часу робила загальні заяви про "мир".

У березні 2023 року в російських ЗМІ з'явилася інформація, що зрадниця подала документи для отримання громадянства РФ. Однак сама виконавиця це не коментувала.

Торік Володимир Зеленський позбавив державних нагород артистів, які поширюють російську пропаганду. Серед них була Ані Лорак, Таїсія Повалій та інші виконавці, що стали на бік ворога.