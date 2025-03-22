Зеленський відвідав фронт на Донеччині. Зустрівся з командирами та нагородив бійців (відео)

Командири доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів"

Володимир Зеленський у суботу, 22 березня, відвідав українських захисників на фронті. Президент України побував на Донеччині.

Відповідні відео з'явилися у його Telegram-каналі. Зазначається, що глава держави відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ". Зеленський зустрівся з командирами "Лінії дронів", що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ.

Також президент заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку та виконання завдань. Він вручив нашим захисникам державні нагороди.

"Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках", — йдеться у повідомленні.

Що таке "Лінія дронів"

Проєкт "Лінія дронів" — це стратегічна ініціатива, спрямована на створення мережі безпілотних систем, які забезпечать тотальний контроль поля бою. Його головна мета — створення балансу між безпілотними системами та піхотою.

Як розповідав заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ полковник Олег Гончарук, для цього використовуватимуть новітні технології та нові рішення. Це має забезпечити масштабування втрат ворога.

В рамках проєкту не створюються нові підрозділи, а проводиться масштабування найефективніших. Зокрема до нього залучені, полки К-2, "Рарог" і "Ахіллес", підрозділ ДПСУ "Фенікс" та бригада "Птахи Мадяра".

Як повідомляв "Телеграф", 21 березня Зеленський зробив низку важливих заяв. Він та президент Чехії Петр Павел дали спільний брифінг.