Мільярдер розбагатів на приватизацію російської нафтової та алюмінієвої промисловості

Спеціальний представник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф має тривалі партнерські відносини з мільярдером Леонардом (Леном) Блаватником. Проти останнього Україна запровадила санкції наприкінці 2023 року.

У американських ділових ЗМІ є багато інформації про справи Witkoff Group з Access Industries. Видання The Real Deal неодноразово писало про їхні проєкти з нерухомості — наприклад, з будівництва готелю та гольф-клубу, розкішних апартаментів та ще одних апартаментів, але в іншому місці.

Загалом їх формат співробітництва є дуже типовим для високобюджетних проєктів Нью-Йорка — Witkoff Group має експертизу на місцевому ринку нерухомості та знайомства з підрядниками, а Access Industries Блаватника представляє фінансування.

65-річний Леонард "Лен" Блаватник (Леонід Валентинович Блаватник) – британський та американський підприємець та промисловець. Уродженець Одеси, але 1978 року у 21-річному віці іммігрував із сім’єю із Радянського Союзу до США. Закінчив Колумбійський університет зі ступенем бакалавра мистецтв та бакалавра наук, Гарвардську школу бізнесу зі ступенем магістра ділового адміністрування. 2017 року отримав титул лицаря від королеви Єлизавети II за заслуги у філантропії.

Свій статок він заробив ще у 1990-х роках під час приватизації російської нафтової та алюмінієвої промисловості, якою він займався спільно з олігархом Віктором Вексельбергом. До речі, Вексельберга вважають одним із найближчих до Кремля олігархів, за що його внесли до списку санкцій США у 2018 році, а ЄС, Британії та України у 2022 році.

Абрамович, Вексельберг та Блаватник

Через цей зв’язок за діями Блаватника уважно стежили компетентні органи США. У ЗМІ повідомляли, що черз це він почав займатися політичною благодійністю. З 2015 до 2018 року пожертвував 7,6 млн доларів республіканцям, 1 млн інавгураційному комітету президента Дональда Трампа за часів його першої каденції. Демократам він також пожертвував півмільйона демократам.

Хоча Блаватник довго намагався позбавитися російського майна, однак у нього виникали з цим проблеми через співпрацю з Вексельбергом. Він остаточно продав свої акції у російському виробнику алюмінію United Co. Rusal International PJSC лише наприкінці 2022 року, тоді, за оцінками Bloomberg, це йому принесло 610 мільйонів доларів.

У ЗМІ також з’являлася інформація про зв’язки з іншими російськими олігархами. Наприклад, на початку 2022 року йому приписували покупку футбольного клубу "Челсі" у Романа Абрамовича.

Наразі холдингова група Блаватника Access Industries володіє контрольним пакетом акцій Warner Music, 20% нафтохімічного концерну LyondellBasell, а також компанією DAZN Group Ltd, яка займається спортивними трансляціями.

За даними Bloomberg, він знаходиться на 37 місці в списку найбагатших людей світу зі статками 39,9 мільярда доларів.

Як повідомлялося раніше, Віткофф нещодавно виступив із низкою заяв із приводу України. Деякі з них не лише дивні, а й викликають обурення, бо повторюють пропаганду Кремля.