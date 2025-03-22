Маск зацікавився секретними планами Пентагону: співробітників тепер перевіряють на поліграфі — ЗМІ

Глава Tesla та SpaceX вимагає покарати відповідальних за витік

Американський мільярдер Ілон Маск відвідав Пентагон, після чого у ЗМІ з’явилася інформація про те, що він вивчав там секретну інформацію про можливу війну з Китаєм. Наразі співробітників міністерства перевірять на поліграфі.

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що керівник апарату глави Пентагону Джо Каспер наказав провести розслідування через "несанкціоноване розкриття інформації".

Видання повідомляє, що Маск особисто вимагав покарати винних у поширенні "зловмисної неправдивої інформації". Мільярдер відвідував оборонне відомство США у п’ятницю, як керівник Департаменту державної ефективності. Повідомлялося, що він провів там розмову з міністром оборони Пітом Хегсетом щодо скорочення видатків та впровадження інновацій.

Однак пізніше видання New York Times повідомило, що Маск мав ознайомитися із секретними планами США на випадок війни з Китаєм. При цьому там стурбовані тим, що це може призвести до витоку секретної інформації, оскільки мільярдер має ділові інтереси у цій країні. Після цього Хегсет і президент Дональд Трамп заперечували, що глава Tesla може отримати доступ до подібних планів.

Сам Маск у своїй соцмережі X закликав до того, що особи, які поширили цю інформацію, мають постати перед судом.

"Розслідування почнеться негайно і завершиться звітом міністру оборони. Звіт включатиме повний запис несанкціонованих витоків у Міністерстві оборони та рекомендації щодо їх запобігання", — повідомили в Пентагоні.

Як відомо, Маск в адміністрації Трампа керує тимчасовим федеральним органом під назвою "Департамент державної ефективності" (DOGE). Це відомство займається скороченням бюджетних видатків і вже ініціювало низку суперечливих рішень. Серед них, ліквідація USAID – структури, через яку фінансувалися численні гуманітарні проєкти по всьому світу.