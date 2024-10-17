Одружився з землячкою: як виглядає і чим займається дружина Олександра Вілкула (фото)

Олена Вілкул, так само як і чоловік, народилася у Кривому Розі

Колишній регіонал та віцепрем'єр-міністр України Олександр Вілкул одружений та має доньку. Наразі політик є головою адміністрації Кривого Рогу, дає коментарі щодо ситуації у своєму рідному місті, де нещодавно росіяни вдарили ракетою по поліцейському управлінню, але про своє особисте життя замовчує.

Відомо, що дружину Вілкула, який у 2019 році балотувався на пост президента України, звуть Олена Анатоліївна, а доньку – Марія. "Телеграф" розповідає, чим займається Олена Вілкул та як вона виглядає.

Хто така Олена Вілкул

Про дружину Олександра Вілкула в публічному просторі є небагато інформації. Відомо, що вона народилася 1978 року, як і її чоловік, у Кривому Розі. Дочка Марія народилася 2008 року.

Олена та Олександр Вілкули з дочкою Марією

В одному з інтерв’ю 2010 року Олександр Вілкул згадав, що його дружина після виходу з декретної відпустки почала працювати у сфері послуг, але не став уточнювати подробиці. Згідно з декларацією політика за 2015 рік, його дружина була значно багатша за нього. На її банківському рахунку перебувало понад 3 мільйони доларів, а готівкою вона зберігала 1,8 мільйона євро та 1,2 мільйона доларів. У тому ж році Олена Вілкул повністю володіла квартирою у Кривому Розі площею 62,1 квадратного метра, мала у власності безліч ювелірних прикрас та автомобіль марки Volkswagen.

Наразі дружина та дочка голови адміністрації Кривого Рогу не з’являється у публічному просторі.

Олександр Вілкул із сім’єю

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