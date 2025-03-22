Про що говоритимуть перемовники України та Росії у Саудівській Аравії: WP розкрило подробиці

Делегації будуть в одній будівлі

Делегації України та Росії прибудуть до Саудівської Аравії для участі у переговорах щодо припинення вогню. Проте вони не проводитимуть двосторонньої зустрічі, а проведуть переговори з американською делегацією кожна окремо

Як повідомляє Washington Post, зустріч буде зосереджена на узгодженні аспектів припинення вогню на морі. За словами представника росіян Юрія Ушакова, делегації будуть перебувати в окремих кімнатах, тоді як зв’язок між ними підтримуватиметься посередниками.

З боку України на переговорах будуть присутні міністр оборони Рустем Умєров та заголовки ОПУ Павло Паліса. Також туди увійдуть люди, які "глибоко розуміються на портовій інфраструктурі". З російської сторони будуть сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бесєда.

Видання нагадує, що Україна погодилася на пропозицію США про всеосяжне припинення вогню, в той час, як Росія поки що готова лише на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. При цьому зазначається, що подібна поступка вигідніша Москві, яка може й так знизити інтенсивність ударів по енергосистемі України з настанням весни, водночас ЗСУ позбавляться можливості бити по нафтових об’єктах країни-агресора.

Водночас Кремль продовжує ставити вимоги від Заходу, що включає зупинку мобілізації в Україні, а також зупинку постачання західного озброєння. Крім того, там не допускають можливості розміщення миротворців європейських країн.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський уже говорив, що "Путін має припинити висувати непотрібні вимоги, які лише продовжують війну".

Попри попереднє схвалення угоди про припинення ударів, жодної реальної угоди не було узгоджено, тому обидві сторони продовжують бити у чутливі місця противника. У п’ятницю росіяни завдали удару по портовій інфраструктурі Одеси, а за кілька годин стався потужний вибух на газорозподільній станції в Суджі (Курська область).

Як повідомлялося раніше, наступна зустріч делегацій США із представниками України та Росії пройде 24 березня. Як і раніше, прийматиме зустріч Саудівська Аравія.