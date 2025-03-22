Чи може перемир’я України та Росії призвести до довгострокового миру — The Guardian

Росія не відмовилася від своїх цілей

Після переговорів делегації США спочатку з росіянами, а потім з українцями сторони досягли попередньої угоди про припинення обстрілів енергетичних об’єктів. Однак на даному етапі перспективи укладання довгострокової угоди здаються малоймовірними, оскільки у них існують серйозні відмінності у баченнях того, як має завершитись війна.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian. Зазначається, що також залишається незрозумілим, коли саме досягнуті угоди про припинення обстрілів набудуть чинності.

"Наразі обидві сторони, як і раніше, далекі одна від одної у питанні прийнятних умов мирного договору, і немає жодних ознак того, що Володимир Путін відмовився від якихось своїх максималістських цілей у війні проти України", — йдеться у матеріалі.

Україна має покроковий план, який пропонує розпочати з припинення вогню, після якого розпочнуться переговори щодо досягнення стабільного миру із західними гарантіями безпеки. Росія своєю чергою наполягає на тому, що будь-яка угода щодо завершення війни має бути всеосяжною від самого початку, без будь-яких етапів.

По суті, у Кремлі, як і раніше, наполягають на капітуляції України, із визнанням анексії Криму та чотирьох областей. Крім того, росіяни хочуть, щоб Захід припинив будь-яку підтримку України, включаючи обмін розвідувальною інформацією, а також відкидає будь-яку можливість введення західних миротворців. При цьому Москва також хоче зниження кількості ЗСУ та заборону на вступ до НАТО. Усі ці вимоги для України є неприйнятними.

Крім того, видання зазначає, що у Києві вкрай скептично ставляться до будь-яких угод з Москвою, оскільки вона вже багато разів порушувала підписані угоди.

Як повідомлялося раніше, переговори делегації США з представниками Росії та України відбудуться у понеділок 24 березня. Усі три делегації будуть знаходитися в одній будівлі, проте українці не зустрічатимуться з росіянами, а зв’язок між ними відбуватиметься через американців.

За даними російських чиновників, розмова здебільшого буде присвячена обговоренню нюансів припинення вогню на морі.