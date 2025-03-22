Чи можна було уникнути вторгнення Росії у 2022 і що допомогло б: ШІ пояснив

У питанні є кілька важливих нюансів

На тлі неодноразових перемовин США з Україною та Росією щодо наближення миру у багатьох виникає питання: чи дійсно Київ та світ могли зарадити вторгненню Кремля і що для цього треба було зробити.

"Телеграф" поставив вищевикладене питання штучному інтелекту (ШІ), а саме чату GPT. На його думку, це питання включає в себе кілька аспектів, які слід враховувати.

GPT каже, що було б вкрай складно запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну у 2022 році. Адже Москва тривалий час нарощувала свою військову міць і роками готувалась до війни. Проте є ряд факторів, які все ж могли б зменшити ймовірність нападу або відтермінувати його.

Що могло відтермінувати початок війни у 2022?

1. Потужні санкції та дипломатичний тиск. Це основні важелі впливу на Росію з початку агресії у 2014 році. На думку ШІ, якби тоді Захід запровадив проти Кремля жорсткіші санкції, до прикладу, відключення Росії від SWIFT та ембарго на нафту і газ, Москва відчула б економічну кризу сильніше.

2. Швидке переозброєння та зміцнення ЗСУ. Наявність в України сучасного і потужного озброєння до лютого 2022 року змусила б Росію переглянути стратегію нападу та її успішність.

3. Сильні гарантії безпеки від Заходу. Ризиковою для Росії війну з Україною могли б зробити конкретні механізми захисту, до прикладу, як в учасників НАТО п'ята стаття.

4. Рішучіша реакція на попередні агресії. Тут йдеться про всі агресії Росії не тільки про вторгнення окупантів на Донбас та анексію Криму. Якби світ жорстко відповідав на війну у Грузії у 2008 році та інші збройні конфлікти РФ, можливо очільник країни Володимир Путін і змінив свій намір щодо України.

5. Внутрішня дестабілізація режиму Путіна. Сильний опір суспільства міг би спричинити повалення режиму Путіна або розкол держави, що в будь-якому випадку відтермінувало б напад на Україну.

6. Відмова Європи від енергетичної залежності від РФ. Постачання Росією газу в Європу та ЄС дало Кремлю неабиякий важіль впливу та фінансові ресурси для війни.

ШІ акцентує, що усі наведені фактори могли відтермінувати напад, але не унеможливити його, адже Путін і його оточення сприймають Україну як частину сфери свого впливу і були готові до вторгнення.

Чи можна було запобігти війні?

GPT каже, що такий шанс все ж існував, але він був дуже невисоким і становив десь 10-20 %.

Фактори, які робили війну майже неминучою:

Стратегічна мета Путіна . Ще з 2014 року Москва намагалась підпорядкувати Київ, проте Революції Гідності очевидно зірвала ці плани. Саме вона показала Путіну, що мирним шляхом це зробити не вдасться.

. Ще з 2014 року Москва намагалась підпорядкувати Київ, проте Революції Гідності очевидно зірвала ці плани. Саме вона показала Путіну, що мирним шляхом це зробити не вдасться. Потужна військова машина Кремля. Росія тривалий час готувалась до війни з Україною, а її постійна участь в інших військових конфліктах допомогли державі накопичити неабиякі резерви.

Росія тривалий час готувалась до війни з Україною, а її постійна участь в інших військових конфліктах допомогли державі накопичити неабиякі резерви. Слабка реакція Заходу у 2014–2021 роках . Заслабкі санкції проти Росії фактично дали Путіну відчуття безкарності.

. Заслабкі санкції проти Росії фактично дали Путіну відчуття безкарності. Енергетична залежність Європи від РФ. Поки Захід купував у Москви газ, військова машина Кремля неабияк фінансувалась.

Що могло запобігти вторгненню:

Потужна військова допомога Україні з 2014 року. Йдеться про сучасні літаки, ракети, далекобійну артилерію, ППО.

Демонстрація від НАТО, що Альянс готовий втрутитися і допомогти Україні.

Сильніші санкції Заходу з 2014 року.

Внутрішня дестабілізація Росії, тобто зміна влади або масові протести.

Підсумовуючи, ШІ додає, що шанс унеможливити війну чи відтермінувати її був дуже малим, адже Путін фактично одержимий Україною. Тому за збігу вищевикладених нюансів повномасштабне вторгнення могло тільки відтермінуватись і не надовго.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде Україна через 10 років на думку ШІ американського мільярдера Ілона Маска.