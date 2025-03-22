У США буде "Залізний купол"? Що відомо про амбітний план Трампа

Майбутні витрати Пентагону важко спрогнозувати

США працюють над створенням аналога протиповітряної оборонної системи "Золотий купол". Американський президент Дональд Трамп хоче удосконалити ізраїльську систему.

Яки пише CNN, посилаючись на проінформовані джерела, американський "Золотий купол" повинен захищати усю територію Штатів не тільки від загроз малої дальності.

Зазначається, що наразі Білий дім не буде шкодувати коштів на цю розробку і хоче зробити її пріоритетом Пентагону. Адже наявність такої системи ППО посилить вплив США на світовій арені і дасть країні потрібний захист.

""Золотий купол" — це спроба адміністрації Трампа ребрендингувати туманні плани щодо розробки системи протиракетної оборони, схожої на ізраїльський "Залізний купол"", — пише видання.

Зауважимо, що "Залізний купол" Ізраїлю фактично захищає територію не великої площі від загроз малої дальності. Водночас США хочуть створити надсистему, яка захищатиме територію усієї країни ще й від далекобійних та гіперзвукових ракет. Такі амбітні плани навіть приблизно не дозволяють спрогнозувати майбутні витрати на будівництво, обслуговування тощо.

"Залізний купол" — пересувна всепогодна система протиповітряної оборони. Ця система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км. Основне призначення системи "Залізний купол" — захист цивільного населення півдня та півночі Ізраїлю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США можуть вдарити по Ірану. Трамп висунув жорсткий ультиматум.