Церковне свято 23 березня: від чого треба сьогодні відмовитись, щоб не вислизнули гроші

Дізнайтеся, що зробити цього дня, щоб в оселі запанувала гармонія

Цієї неділі православні та греко-католики шанують преподобного Никона Печерського. До переходу на новоюліанський церковний календар день пам’яті святого відзначався 5 квітня.

Никон Печерський жив у XI столітті та був одним із засновників Києво-Печерської лаври. Він присвятив своє життя будівництву храмів та монастирів, проповіді християнства та постригу новоприбулих ченців. Однак його діяльність викликала невдоволення київського князя Ізяслава, через що святого заслали на далекий півострів.

Попри випробування, Никон продовжив духовний подвиг: він багато молився, зібрав навколо себе послідовників-ченців і заснував монастир на честь Пресвятої Богородиці. Пізніше він повернувся до Києво-Печерської лаври, де був обраний ігуменом. Преподобний помер у глибокій старості та був похований у Ближніх печерах святого Антонія.

Традиції та прикмети 23 березня

У минулі часи Никонів день присвячували наведенню чистоти та порядку у домі, дворі, саду та на городі. Вважалося, що так у сім’ї запанує затишок, гармонія та удача. Окрім того, наші пращури 23 березня починали висаджувати яблуні, груші, смородину та інші ягідні кущі.

Фото: freepik

Ясне та зоряне небо – до заморозків.

Кішка чхає – до дощу.

Вдень спекотно, а вночі настає холод — на хорошу погоду.

Навколо сонця кола – до багатого врожаю.

Що не можна робити 23 березня

Перебирати квасолю, горох і крупи — це обіцяє бідність.

Витрачати гроші даремно — спонтанні покупки можуть призвести до фінансової ями.

Давати порожні обіцянки – доля накликає лихо.

Викидати хлібні крихти – до тривалих проблем.

Свята та події 23 березня

Всесвітній день метеорології

День красивого погляду (День спеціаліста із роботи з бровами та віями)

День атеїста

Міжнародний день "OK"

День правових знань

У кого іменини 23 березня

Сьогодні свої іменини святкують Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Лідія, Нікон та Сергій.

Нагадаємо, що на початку весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на березень 2025 року.