"Нічого хорошого": У РФ бісяться після програної справи у міжнародному суді

РФ "включила" до свого складу спортивні органи окупованих територій України, після чого отримала стусана від МОК

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії (ОКР) на рішення про усунення від Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Через це у РФ почалася істерика.

Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова вважає ситуацію поганою для Росії. Про це вона розповіла у коментарі ТАСС.

"Нічого хорошого для нас це не несе. У нас немає виходу не звертатися до цього суду, а у них немає виходу нас туди пускати. Вони цього робити не бажають", — сказала Тарасова.

Депутат Держдуми РФ та триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна з розумінням поставилася до ситуації.

"Якщо CAS відхилив нашу апеляцію, значить, у них на це є пояснення. Коли вони нападають, ми захищаємося і навпаки. Ви все ще чекаєте якоїсь справедливості і доброго ставлення? Мене життя більше навчило, що коли відбувається хороше – чудово, але готуватися треба до найгіршого.

Рішення CAS мене не дивує. Вони вважають, що ми – агресори. Ми так не рахуємо. Про яку справедливість тут може йтися? Треба не шукати доброго ставлення, а розуміти, що за будь-які слова будуть якісь дії", – цитує Родніну Матч ТВ.

Депутат Держдуми РФ та олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова заявила, що Росії необхідно використати право на захист у суді. Вердикт може бути оскаржений у Федеральному суді Швейцарії.

"Швидше за все, ОКР піде до швейцарського суду. Але питання, чи є в цьому сенс. На тих юристів, які намагалися нас захищати раніше і вигравали справи, чиниться тиск, і від них вимагають, щоб вони нас більше не захищали. Свободи та демократії тут не існує.

Все одно МОК знайде спосіб довести, що він має рацію. Але наше право на захист слід використати, щоб відстояти свої інтереси. Хтось може сказати – не витрачайте гроші. Але можна йти далі, доводити, що МОК не має рації. Тут уже важливо зайняти принципову позицію", – цитує Журову ТАСС.

Нагадаємо, РФ намагається оскаржити рішення МОК, який у жовтні 2023 року ввів санкції проти ОКР через "включення" до складу головного спортивного органу Росії представництв окупованих територій України (Донецька область, Херсонська область, Луганська область та Запорізька область).

Раніше повідомлялося, що МОК поставив на місце президента РФ Володимира Путіна, який заявив про дискримінацію російських атлетів за етнічною ознакою.