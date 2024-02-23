"Ничего хорошего": В РФ бесятся после проигранного дела в международном суде

РФ "включила" в свой состав спортивные органы оккупированных территорий Украины, после чего получила пинок от МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение об отстранении со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Из-за этого в РФ началась истерика.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает ситуацию плохой для России. Об этом она рассказала в комментарии ТАСС.

"Ничего хорошего для нас это не несет. У нас нет выхода не обращаться в этот суд, а у них нет выхода нас туда пускать. Они этого делать не желают", – сказала Тарасова.

Депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина с пониманием отнеслась к ситуации.

"Если CAS отклонил нашу апелляцию, значит, у них на это есть объяснение. Когда они нападают, мы защищаемся и наоборот. Вы все еще ждете какой‑то справедливости и доброго отношения? Меня жизнь больше научила, что когда происходит хорошее – замечательно, но готовиться надо к худшему.

Решение CAS меня не удивляет. Они считают, что мы агрессоры. Мы так не считаем. О какой справедливости тут может идти речь? Надо не искать доброго отношения, а понимать, что за любые слова последуют какие‑то действия", – цитирует Роднину Матч ТВ.

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что России необходимо использовать право на защиту в суде. Вердикт может быть обжалован в Федеральном суде Швейцарии.

"Скорее всего, ОКР пойдет в швейцарский суд. Но вопрос, есть ли в этом смысл. На тех юристов, которые пытались нас защищать раньше и выигрывали дела, оказывается давление, и от них требуют, чтобы они нас больше не защищали. Свободы и демократии здесь уже не существует.

Все равно МОК найдет способ доказать, что он прав. Но наше право на защиту нужно использовать, чтобы отстоять свои интересы. Кто-то может сказать – не тратьте деньги. Но можно идти дальше, доказывать, что МОК не прав. Тут уже важно занять принципиальную позицию", – цитирует Журову ТАСС.

Напомним, РФ пытается обжаловать решение МОК, который в октябре 2023 года ввел санкции против ОКР из-за "включения" в состав главного спортивного органа России представительств оккупированных территорий Украины (Донецкая область, Херсонская область, Луганская область и Запорожская область).

Ранее сообщалось, что МОК поставил на место президента РФ Владимира Путина, заявившего о дискриминации российских атлетов по этническому признаку.