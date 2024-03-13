Збірна з гандболу на шляху до чемпіонату світу: чотири кроки до мрії

Українці розпочинають швидкоплинний відбірковий турнір матчами з Естонією

Сьогодні, 13 березня, чоловіча збірна України з гандболу стартує у відбірному турнірі чемпіонату світу-2025. Суперником нашої команди у перших матчах стане збірна Естонії. Це будуть матчі першої фази другого раунду плей-офф європейської кваліфікації.

Чоловіча збірна України не брала участі у чемпіонатах світу IHF після турніру 2007 року, коли посіла 14-те місце. І вітчизняні вболівальники вже відверто зачекалися на успіхи команди, яка має зробити чотири кроки на шляху до світової першості.

Тонкощі регламенту

Шлях до Хорватії, Данії та Норвегії (три країни спільно приймають чемпіонат світу) відновиться цього тижня, коли вісім національних команд візьмуть участь у першій фазі другого етапу європейської кваліфікації. До п’яти команд, які пройшли перший етап кваліфікації, приєднаються збірні України, Бельгії та Литви – команди із вищим рейтингом. Вісім збірних проведуть чотири двоматчеві дуелі, щоб визначити які команди пройдуть у наступний етап.

Перші два матчі пройдуть у середу, 13 березня: Естонія прийме Україну в Таллінні, а Італія вирушить на гостьовий матч до Бельгії. Крім того, Фінляндія зустрінеться з Литвою у четвер, а Словаччина та Ізраїль, обидві команди, що вийшли з першого етапу, зустрінуться у п’ятницю. Усі чотири матчі-відповіді пройдуть у неділю. Ізраїль, як і першу гру проти Словаччини, зіграє свій "домашній" матч у Топольчанах, а матч Україна-Естонія, як і гра Литва-Фінляндія пройдуть в Алітусі (Литва). Збірні України та Ізраїлю не можуть приймати суперників на своєму майданчику.

Чотири команди-переможці двоматчевих протистоянь перейдуть у другу фазу другого раунду європейської кваліфікації, який стане заключним етапом європейської кваліфікації перед чемпіонатом світу. Там на переможця двоматчевого протистояння між Естонією та Україною чекає Ісландія, а Польща зустрінеться або зі Словаччиною, або з Ізраїлем. У свою чергу, переможець матчів Бельгія – Італія зіграє з Чорногорією, а перед Фінляндією чи Литвою стоїть завдання зустрітися з Угорщиною, яка посіла 5 місце на ЄВРО-2024.

Також варто зазначити, що господарі ЧС-2025 — Хорватія, Норвегія та Данія, а також команди Франції, Швеції та Німеччини (1, 3-4 місця на чемпіонаті Європи-2024) вже забронювали собі місця на чемпіонаті світу. Друге місце на гандбольному Євро-2024 посіла збірна Данії.

Зі середняків в аутсайдери європейського гандболу

Збірна України двічі брала участь у чемпіонатах світу, а "зоряною годиною" нашої команди можна назвати чемпіонат світу-2001, коли через півроку після Олімпіади Сідней-2000 команда посіла 7-е місце на світовій першості. Через 6 років на ЧС-2007 українці фінішували на підсумковому 14-му місці і з того часу в еліту світового гандболу не потрапляли. Каменем спотикання завжди ставав відбірний турнір.

Разом з тим, команда України неодноразово брала участь у чемпіонатах Європи, у свій час навіть вважавшись міцним середняком європейського гандболу. Якщо перші три турніри (1994, 1996, 1998) команда пропустила, то починаючи з 2000-го команда взяла участь у чотирьох чемпіонатах поспіль у "нульові". Потім знову почався спад, і команда далеко не завжди потрапляла навіть на сам чемпіонат Європи, не говорячи вже про боротьбу за якісь конкретні місця. Команда брала участь у Євро-2010, потім повернулася через 10 років на Євро-2020 і взяла участь у Євро-2022. Втім, результати, показані на цих турнірах – 19-те та 24-те місця, відповідно, навряд чи можна назвати прийнятними.

А відбірковий турнір чемпіонату світу-2023 збірна України пропустила через повномасштабне вторгнення Росії, що розпочалося за кілька тижнів до початку відбору… Втім, життя на цьому не зупинилося. І у відборі до ЧЄ-2024 українці брали участь, щоправда – невдало. Цей провал спричинив кадрові перестановки у тренерському штабі національної команди. Наразі українську національну збірну тренує Вадим Бражник, який змінив В’ячеслава Лочмана на цій посаді якраз після невдалої кваліфікації до Євро-2024.

Суперник "по зубах"

Збірна Естонії ніколи в історії не виходила у фінальну частину світової чи європейської першості. Команда незмінно зупинялася на кваліфікаційному етапі, а тричі їй шлях перегороджувала саме збірна України. У кваліфікаційному турнірі до чемпіонату Європи-2004 українська команда виграла у гостях 27:17 та вдома 23:15, у кваліфікації до наступного Євро-2006 українці зіграли внічию гостьовий матч (27:27), після чого виграли домашній – 31:2. у відборі до ЧС-2009 наша команда виграла вдома 29:27, після чого розгромила суперника в гостях з рахунком 30:21.

Таким чином, українська збірна ще жодного разу не програвала команді Естонії. І немає жодних передумов, що це станеться саме у цьому відбірному циклі. Навіть з урахуванням того, що матчі проводитимуться в Естонії та сусідній Литві.

До речі, цьогорічний відбірковий турнір збірна Естонії розпочала з двох перемог над сусідами з Латвії – 30:29 у гостях та 28:22 вдома. І тепер у гарному настрої готується до матчів із українцями.

Склад збірної України

"Поставили завдання виходу на чемпіонат світу"

Головний тренер збірної України Вадим Бражник перед іграми з командою Естонії зазначає: "Ми проводили збори вдома. Зібралися 10 березня в Ужгороді на базі, де вже не раз проходила збори наша жіноча команда. Потренувались два дні і 12 березня вилетіли до Таллінна. 13 березня граємо виїзну гру, після чого повертаємось до Ужгорода і матимемо ще два дні зборів, після чого вилітаємо вже у Вільнюс та граємо домашню гру в Литві, в Алітусі, 17 березня.

Всі повинні розуміти, що ми не можемо дозволити собі проводити збори за кордоном. Крім того, ужгородська база пропонує усі умови. Цілі у відборі на чемпіонат світу? Збірна Естонії – непростий суперник, якого ми поважаємо. Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник поставив нам завдання вихід на чемпіонат світу. Ми розуміємо, що це складне завдання. Необхідно проходити як Естонію, а й після цього – Ісландії. Це дуже потужний суперник, один із найсильніших із тих, яких ми могли отримати.

У складі – як гравці чемпіонату України, так і наші гравці із зарубіжних чемпіонатів. Як і планували, ми йдемо на омолодження. Склад буде досить молодий, але будуть також гравці, які вже мають за своїми плечима значний досвід. Намагатимемося поєднувати досвід з молодістю. Залучаємо гравців із молодіжної збірної. У нас дуже хороша молодь, яка вийшла на два чемпіонати Європи – U-18 та U-20. Молодь хоче грати, у них блищать очі, тож ми даємо можливість проявити себе. Це наш талант, це наше майбутнє.

Де дивитись

Стикові матчі відбудуться 13 та 17 березня. Як уже зазначалося, перша зустріч пройде у Таллінні, а номінально домашній матч синьо-жовті проведуть у литовському Алітусі. Сьогоднішня гра у столиці Естонії розпочнеться о 19.00 за київським часом, а матч-відповідь, у неділю, о 15.30.

Прямі трансляції ігор дивіться на YouTube XSPORT та телеканалах Sport 1 та XSPORT. Крім того, кожен матч транслюватиметься у прямому ефірі та безкоштовно на EHFTV.