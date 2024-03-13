Сборная по гандболу на пути к чемпионату мира: четыре шага до мечты

Украинцы начинают скоротечный отборочный турнир матчами с Эстонией

Сегодня, 13 марта, мужская сборная Украины по гандболу стартует в отборочном турнире чемпионата мира-2025. Соперником нашей команды в первых матчах станет сборная Эстонии. Это будут матчи первой фазы второго раунда плей-офф европейской квалификации.

Мужская сборная Украины не участвовала в чемпионатах мира IHF после турнира 2007 года, когда заняла 14-е место. И отечественные болельщики уже откровенно заждались успехов команды, которой предстоит сделать четыре шага на пути к мировому первенству.

Тонкости регламента

Путь в Хорватию, Данию и Норвегию (три страны совместно принимают чемпионат мира) возобновится на этой неделе, когда восемь национальных команд примут участие в первой фазе второго этапа европейской квалификации. К пяти командам, прошедшим первый этап квалификации, присоединятся сборные Украины, Бельгии и Литвы – команды с более высоким рейтингом. Восемь сборных проведут четыре двухматчевые дуэли, чтобы определить, какие команды пройдут в следующий этап.

Первые два матча пройдут в среду, 13 марта: Эстония примет Украину в Таллине, а Италия отправится на гостевой матч в Бельгию. Кроме того, Финляндия встретится с Литвой в четверг, а Словакия и Израиль, обе команды, вышедшие из первого этапа, встретятся в пятницу. Все четыре ответных матча пройдут в воскресенье. Израиль, также как и первую игру против Словакии, сыграет свой "домашний" матч в Топольчанах, а матч Украина-Эстония, как и игра Литва-Финляндия пройдут в Алитусе (Литва). Сборные Украины и Израиля не могут принимать соперников на своей площадке.

Четыре команды-победители двухматчевых противостояний перейдут во вторую фазу второго раунда европейской квалификации, который и станет заключительным этапом европейской квалификации перед чемпионатом мира. Там победителя двухматчевого противостояния между Эстонией и Украиной ожидает Исландия, а Польша встретится либо со Словакией, либо с Израилем. В свою очередь, победитель матчей Бельгия – Италия сыграет с Черногорией, а перед Финляндией или Литвой стоит задача встретиться с Венгрией, занявшей 5-е место на ЕВРО-2024.

Также стоит отметить, что хозяева ЧМ-2025 — Хорватия, Норвегия и Дания, а также команды Франции, Швеции и Германии (1, 3-4 места на чемпионате Европы-2024) уже забронировали себе места на чемпионате мира. Второе место на гандбольном Евро-2024 заняла сборная Дании.

Из середняков в аутсайдеры европейского гандбола

Сборная Украины дважды участвовала в чемпионатах мира, а "звездным часом" нашей команды можно назвать чемпионат мира-2001, когда спустя полгода после Олимпиады Сидней-2000, команда заняла 7-е место на мировом первенстве. Спустя 6 лет, на ЧМ-2007 украинцы финишировали на итоговом 14-м месте и с тех пор в элиту мирового гандбола не попадали. Камнем преткновения всегда становился отборочный турнир.

Вместе с тем, команда Украины неоднократно участвовала в чемпионатах Европы, одно время даже считавшись крепким середняком европейского гандбола. Если первые три турнира (1994, 1996, 1998) команда пропустила, то начиная с 2000-го команда приняла участие в четырех чемпионатах подряд в "нулевые". Затем вновь начался спад, и команда далеко не всегда попадала даже на сам чемпионат Европы, не говоря уже о борьбе за какие-то конкретные места. Команда участвовала в Евро-2010, потом вернулась спустя 10 лет на Евро-2020, и приняла участие в Евро-2022. Впрочем, результаты, показанные на этих турнирах – 19-е и 24-е места, соответственно, вряд ли можно назвать приемлемыми.

А отборочный турнир чемпионата мира-2023 сборная Украины пропустила из-за начавшегося полномасштабного вторжения России… Впрочем, жизнь на этом не остановилась. И в отборе к ЧЕ-2024 украинцы принимали участие, правда – неудачно. Этот провал предопределил кадровые перестановки в тренерском штабе национальной команды. На данный момент украинскую национальную сборную тренирует Вадим Бражник, который сменил Вячеслава Лочмана на этом посту как раз после неудачной квалификации к Евро-2024.

Соперник "по зубам"

Сборная Эстонии никогда в истории не выходила в финальную часть мирового или европейского первенства. Команда неизменно останавливалась на квалификационном этапе, а трижды ей путь преграждала… именно сборная Украины. В квалификационном турнире к чемпионату Европы-2004 украинская команда выиграла в гостях 27:17 и дома 23:15, в квалификации к следующему Евро-2006 украинцы сыграли вничью гостевой матч (27:27), после чего выиграли домашний – 31:29, а в отборе к ЧМ-2009 – наша команда выиграла дома 29:27, после чего разгромила соперника в гостях со счетом 30:21.

Таким образом, украинская сборная еще ни разу не проигрывала команде Эстонии. И нет никаких предпосылок, что это произойдет именно в этом отборочном цикле. Даже с учетом того, что матчи будут проводиться в Эстонии и соседней Литве.

Кстати, нынешний отборочный турнир сборная Эстонии начала с двух побед над соседями из Латвии – 30:29 в гостях и 28:22 дома. И теперь в хорошем настроении готовится к матчам с украинцами.

Состав сборной Украины

"Поставили задачу выхода на чемпионат мира"

Главный тренер сборной Украины Вадим Бражник, перед играми с командой Эстонии отмечает: "Мы проводили сборы дома. Собрались 10 марта в Ужгороде на базе, где уже не раз проходила сборы наша женская команда. Потренировались два дня и 12 марта вылетели в Таллин. 13 марта играем выездную игру, после чего возвращаемся в Ужгород и будем иметь еще два дня сборов. После этого – вылетаем уже в Вильнюс и играем домашнюю игру в Литве в Алитусе 17 марта.

Все должны понимать, что мы не можем позволить себе всегда проводить сборы за границей. Кроме того, ужгородская база предлагает все условия. Цели в отборе на чемпионат мира? Сборная Эстонии – непростой соперник, которого мы уважаем. Президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник поставил нам задачу выход на чемпионат мира. Мы понимаем, что это сложная задача. Необходимо проходить не только Эстонию, но и после этого – Исландию. Это очень мощный соперник, один из самых сильных из тех, которых мы могли получить.

В составе – как игроки чемпионата Украины, так и наши игроки из зарубежных чемпионатов. Как и планировали, мы идем на омоложение. Состав будет достаточно молодой, но будут также игроки, уже имеющие за своими плечами значительный опыт. Будем стараться совмещать опыт с молодостью. Привлекаем игроков из молодежной сборной. У нас очень хорошая молодежь, которая вышла на два чемпионата Европы – U-18 и U-20. Молодежь хочет играть, у них блестят глаза, поэтому мы даем возможность проявить себя. Это наш талант, это наше будущее".

Где смотреть

Стыковые матчи состоятся 13 и 17 марта. Как уже отмечалось, первая встреча пройдет в Таллинне, а номинально домашний матч сине-желтые проведут в литовском Алитусе. Сегодняшняя игра в столице Эстонии начнется в 19.00 по киевскому времени, а ответный матч, в воскресенье, в 15.30.

Прямые трансляции игр смотрите на YouTube XSPORT и телеканалах Sport 1 и XSPORT. Кроме того, каждый матч будет транслироваться в прямом эфире и бесплатно на EHFTV.