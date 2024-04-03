"Певний мандраж відчула": Харлан та Ко зібралися в Києві перед Олімпіадою

За п’ять місяців до Ігор у Парижі пройшов чемпіонат України за участю найсильніших

У Києві завершився чемпіонат України з фехтування, в якому взяли участь усі сильніші спортсмени країни. За чотири місяці до старту Олімпійських ігор у Парижі ці змагання були особливо цікавими, оскільки одразу дві українські команди вже гарантували собі право виступити на Іграх-2024 – жіночі збірні України зі шаблі та шпаги.

Також не забуватиме і про індивідуальні успіхи, які українське фехтування має і в шаблі, і в шпазі, і в рапірі. Вперше з 2019 року національна першість зібрала представників трьох видів зброї в одному місці, щоб розіграти медалі та рейтингові очки на головному всеукраїнському старті сезону.

Зірковий десант у столиці

Зокрема, на цих змаганнях виступили шаблістки Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, а також шпажистки Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко та Джоан Фейбі Бежура. Саме ці дві четвірки вибороли для України командні олімпійські ліцензії.

Також взяли участь у змаганнях у Києві бронзовий призер Олімпіади 2020 Ігор Рейзлін, перший в історії України призер Гран-прі з фехтування на рапірах Аліна Полозюк, чемпіон Європейських ігор Андрій Ягодка та багато інших. Від великої кількості зірок світового фехтування і просто відомих і вже титулованих спортсменів рябило в очах. Втім, були й сенсації-несподіванки турніру.

Вже у перший день чемпіонату відбулися індивідуальні змагання у жіночій шаблі та шпазі, а наступного дня – командні змагання у цих видах програми. Тут змагалися головні зірки та головні ж олімпійські надії української команди – Ольга Харлан та Фейбі Бежура. Обидві спортсменки минулого літа вибороли золоті медалі Європейських ігор-2023 у Кракові, відповідно, в індивідуальному турнірі шаблісток та шпажисток. І зараз спортсменки входять до числа явних претендентів на медалі ОІ у Парижі.

"Дуже важливо перед підготовкою до Ігор побачити батьків"

Головна мрія у житті будь-якого спортсмена – олімпійське золото – у Ольги Харлан виповнилася ще 16 років тому, у Пекіні-2008. Але кожні нові Ігри стають новим викликом для атлета. І п’ята Олімпіада для Харлан – не виняток. Спортсменка вже зараз перебуває у чудовій формі та готується до головного змагання чотириріччя у столиці Франції. Свідченням цього стала її яскрава перемога в індивідуальній першості на чемпіонаті України. Втім, далеко не всі думки про Париж, війна дається взнаки.

Ольга Харлан під час чемпіонату України у Києві

"На пару днів поїду до батьків до Миколаєва. А потім назад до Італії — на заслання, так би мовити. Можливо, нам ще дадуть тиждень відпочинку до Олімпійських ігор. Але не впевнена, що я приїду в Україну. Адже тільки діставатися сюди — це дві доби", — каже Ольга після закінчення змагань у рамках чемпіонату України.

Разом з тим, сюди Ольга їхала у піднесеному настрої, чому були одразу кілька причин: "Їхала сюди з чудовим настроєм і не тільки тому, що ми отримали олімпійську ліцензію. По-перше, я поверталася додому, мене тут давно не було. Останній раз я приїжджала в Україну ще в грудні.Я вважаю, що дуже важливо перед підготовкою до Олімпійських ігор побачити своїх батьків, сім’ю.Я обожнюю Київ, обожнюю мою країну.І не має значення скільки годин за кермом довелося провести, щоб дістатися сюди.Я тут дихаю, це мій дім".

Говорячи про підготовку до чемпіонату України досвідчена Харлан зауважила: "Після Кубка світу в Бельгії тренери дали нам відпочити. А вже по приїзді сюди ми відновили тренування, щоб підготуватися до чемпіонату України. Після цих змагань у нас буде ще тиждень відпочинку".

А говорячи про саме турнір, зізналася: "Я вже багато разів брала участь у чемпіонаті України. Неодноразово вигравала його. Але певний мандраж все ж таки відчула. Думаю, що класна організація цьому посприяла, а також поміст. Він класний! Так, у мене був досвід, коли з іншого помосту я падала, але нестрашно, як бачите, жива (посміхається). Так що я відчула атмосферу змагань і мені дуже сподобалося".

На чемпіонаті України, в 1/16 фіналу 33-річна Харлан перемогла Ірину Страфун (15:3) з Києва, а далі була сильнішою за партнерку по команді, одеситку Олену Кравацьку (15:10), і з різницею у два удари вирвала перемогу над Олександрою Бондар (15:13) з Миколаєва. У топ-4, крім Ольги, потрапили дві інші партнерки зі збірної — Аліна Комащук та Юлія Бакастова, а також одна з колишніх лідерів національної команди, срібна призерка Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро, Олена Вороніна. На цій стадії Бакастова виграла у Вороніної (15:7), коли Харлан вибила з боротьби Комащук (15:8). У фіналі ж Ольга здобула більш ніж впевнену перемогу над Юлією з розривом у вісім ударів – 15:7.

У колекції мега-досвідченої Харлан 8 золотих медалей чемпіонату Європи, 6 – чемпіонату світу, 2 – Європейських ігор та одне олімпійське золото Пекін-2008. А ще, безліч срібних та бронзових медалей престижних змагань. Тим не менш, у Парижі-2024 спортсменка прагнутиме лише до нагород, що в особистій, що у командній першості.

Сенсації від Максименко та Бежури

А ось у змаганнях шпажисток вперше у кар’єрі на вершину п’єдесталу в індивідуальній першості піднялася 16-річна Ганна Максименко, яка напередодні стала абсолютною чемпіонкою Європи як серед кадетів, так і серед юніорів. У бою за потрапляння до півфіналу Максименко вибила з боротьби одну з лідерів збірної та переможницю Європейських ігор Джоан Фейбі Бежуру з Києва – 15:9. Вийшло, що за підсумками турніру саме цей бій став найзнаковішим – і зі знаком "мінус" для однієї, і зі знаком "плюс" для другої.

Вже у четвірці найсильніших Ганна виграла у першого номера посіву, ще однієї спортсменки збірної Влади Харькової (15:12) із Києва, коли у другому півфіналі киянка Дар’я Варфоломєєва перемогла Ксенію Пантелєєву (15:9) зі Львова. У боротьбі за "золото" з Варфоломєєвою Максименко завершила бій на свою користь із рахунком 15:11.

Таким чином, із членів збірної України призером чемпіонату країни стала лише Харкова, тоді як Кривицька, Бровко та Бежура залишилися без нагород. Дуже тривожний синдром менш ніж за півроку до старту Ігор, а заразом й привід для роздумів тренерам збірної України.

"Насправді у всіх боях були переживання. Але я намагалася звести їх до мінімуму і думати саме про бій, наносити укол за уколом. До речі, дуже часто в кінці, коли я виграю, "люблю" розслабитися і пропустити пару укольчиків. Андрій Вікторович (тренер Андрій Орліковський – Ред.) не в захваті від цього (посміхається). Перед останньою трихвилинкою він сказав не поспішати та завдати "нормального" уколу", — зазначила Ганна Максименко після турніру.

Серії Юнеса та Ягодки, провал Рейзліна

Чемпіонський титул у першості рапіристів виборов 34-річний львів’янин Клод Юнес, для якого ця нагорода стала вже шостою поспіль у рамках чемпіонату країни. При цьому в 1/8 і ¼ фіналу Юнес ніби не помітив суперників. — ще одного представника Львова Данила Матяша (15:6) та другого номеру посіву, Єлізара Дирду (15:1) з Миколаєва.

Лише у півфіналі Клод зіткнувся зі справжньою конкуренцією, коли був сильнішим у завзятій боротьбі іншого львівського рапіриста Максима Гаравського (15:13) і таким чином вийшов у фінал на Данила Гойду, який у свою чергу переміг киянина Андрія Погребняка (15:14). У вирішальному бою Юнес здобув перемогу з перевагою у чотири уколи – 15:11.

"Шість поспіль золотих медалей на чемпіонаті України? Насамперед це впевненість! Я завжди дуже впевнено почуваюся на цих змаганнях, а далі просто виходжу і роблю свою справу. А коли ти знаєш, що ти робиш — результат відповідний. Ось саме на чемпіонаті України так і відбувається, я роблю все, що від мене залежить, завжди намагаюся підтверджувати свій результат і покращувати своє фехтування. Якщо є потенціал, то його потрібно розвивати, і це своєрідна мотивація для мене", — зазначає Юнес.

У свою чергу, у турнірі шаблістів "золото" здобув Андрій Ягодка, для якого ця перемога стала вже сьомою на національній першості. У півфіналі одеський шабліст був сильнішим за Олександра Каракая (15:13) із Черкас і таким чином вийшов у фіналі на миколаївця Юрія Цапа, який у своєму поєдинку переміг киянина Василя Гумена (15:7). У боротьбі за "золото" Ягодка виграв у Цапа з розривом у два удари — 15:13.

"Було важкувато, я хворим виступав на останньому Кубку світу у Будапешті. Після цього намагався відновитися, але це було відновлення з навантаженням, що не дуже добре. Але оскільки до олімпійського відбіркового турніру мало часу, то треба було шукати компроміси у підготовці. Тому тут я був не в найкращій формі, тобто не відновився, як для змагань, я відновлювався на майбутнє, і тому залишилося трохи втоми.

Тяжко було ще з бою за топ-8, в якому я зустрівся з досить сильним юніором Дмитром Колобаєвим. Я повів 8:3, потім він мене знайшов, наздогнав і навіть вийшов вперед — 10:9. І наступний бій проти Олексія Стаценка був надважким насправді. Він був у дуже добрій формі", — зазначив після змагання Ягодка.

А ось призер Олімпіади Токіо-2020 киянин Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів у півфіналі сенсаційно програв харків’янину Євгену Горбачуку – 7:15. До речі, сам Горбачук також програв у фіналі, поступившись золотом чемпіонату України іншому киянину Руслану Тимошенко (12:15), який вперше виграв чемпіонат України.

А ось у турнірі рапіристок дебютну перемогу святкувала 22-річна киянка Дар’я Миронюк. У півфіналі вона виграла в іншої киянки Катерини Буденко (14:10), у той час, як у паралельному поєдинку Анастасія Єрофєєнко з Миколаєва була сильнішою за 15-річну київську рапіристку Аглаю Борисову (15:10). У фіналі ж Миронюк перемогла Єрофєєнко з перевагою у п’ять уколів – 15:10.