"Определенный мандраж почувствовала": Харлан и Ко собрались в Киеве перед Олимпиадой

За пять месяцев до Игр в Париже прошел чемпионат Украины с участием всех сильнейших

В Киеве завершился чемпионат Украины по фехтованию, в котором приняли участие все сильнейшие спортсмены страны. За четыре месяца до старта Олимпийских игр в Париже эти соревнования были особенно интересны, так как сразу две украинские команды уже гарантировали себе право выступить на Играх-2024 – женские сборные Украины по сабле и шпаге.

Также не будет забывать и о индивидуальных успехах, которые у украинского фехтования есть и в сабле, и в шпаге, и в рапире. Впервые с 2019 года национальное первенство собрало представителей трех видов оружия в одном месте, чтобы разыграть медали и рейтинговые очки на главном всеукраинском старте сезона.

Звездный десант в столице

В частности, на этих соревнованиях выступили саблистки Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова, а также шпажистки Елена Кривицкая, Влада Харькова, Инна Бровко и Джоан Фейби Бежура. Именно эти две четверки завоевали для Украины командные олимпийские лицензии.

Также приняли участие в соревнованиях в Киеве бронзовый призер Олимпиады 2020 Игорь Рейзлин, первый в истории Украины призер Гран-при по фехтованию на рапирах Алина Полозюк, чемпион Европейских игр Андрей Ягодка и многие другие. От обилия звезд мирового фехтования и просто известных и уже титулованных спортсменов рябило в глазах. Впрочем, были и сенсации-неожиданности турнира.

Уже в первый день чемпионата состоялись индивидуальные соревнования в женской сабле и шпаге, а на следующий день – командные соревнования в этих видах программы. Здесь соревновались главные звезды и главные же олимпийские надежды украинской команды – Ольга Харлан и Фейби Бейжура. Обе спортсменки прошлым летом завоевали золотые медали Европейских игр-2023 в Кракове, соответственно, в индивидуальном турнире саблисток и шпажисток. И сейчас спортсменки входят в число явных претендентов на медали ОИ в Париже.

"Очень важно перед подготовкой к Играм увидеть родителей"

Главная мечта в жизни любого спортсмена – олимпийское золото – у Ольги Харлан исполнилась еще16 лет назад, в Пекине-2008. Но каждые новые Игры становятся что ли новым вызовом для атлета. И пятая Олимпиада для Харлан – не исключение. Спортсменка уже сейчас находится в отличной форме и готовится к главному соревнованию четырехлетия в столице Франции. Свидетельством чему стала ее яркая победа в индивидуальном первенстве на чемпионате Украины. Впрочем, далеко не все мысли о Париже, война дает о себе знать.

Ольга Харлан во время чемпионата Украины в Киеве

"На пару дней поеду к родителям в Николаев. А потом обратно в Италию — в ссылку, так сказать. Возможно, нам еще дадут неделю отдыха до Олимпийских игр. Но не уверена, что я приеду в Украину. Ведь только добираться сюда — это двое суток", — говорит Ольга по окончании соревнований в рамках чемпионата Украины.

Вместе с тем, сюда Ольга ехала в приподнятом настроении, чему были сразу несколько причин: "Ехала сюда с отличным настроением и не только потому, что мы получили олимпийскую лицензию. Во-первых, я возвращалась домой, меня здесь давно не было. Последний раз я приезжала в Украину еще в декабре. Я считаю, что очень важно перед подготовкой к Олимпийским играм увидеть своих родителей, семью. Я обожаю Киев, обожаю мою страну. И не имеет значения сколько часов за рулем пришлось провести, чтобы добраться сюда. Я здесь дышу, это мой дом".

Говоря о подготовке к чемпионату Украины опытнейшая Харлан заметила: "После Кубка мира в Бельгии тренеры дали нам отдохнуть. А уже по приезду сюда мы возобновили тренировки, чтобы подготовиться к чемпионату Украины. После этих соревнований у нас будет еще неделя отдыха".

А говоря о само турнире, призналась: "Я уже много раз принимала участие в чемпионате Украины. Неоднократно выигрывала его. Но определенный мандраж все же почувствовала. Думаю, что классная организация этому поспособствовала, а также помост. Он классный! Да, у меня был опыт, когда с другого помоста я падала, но нестрашно, как видите, жива (улыбается). Так что я почувствовала атмосферу соревнований и мне очень понравилось. Довольно много участниц собралось в женской сабле, плюс — у нас была возможность посмотреть другие виды оружия".

На чемпионате Украины, в 1/16 финала 33-летняя Харлан победила Ирину Страфун (15:3) из Киева, а далее была сильнее партнерши по команде, одесситки Елены Кравацкой (15:10), и с разницей в два удара вырвала победу над Александрой Бондарь (15:13) из Николаева. В топ-4, кроме Ольги, попали две другие партнерши по сборной — Алина Комащук и Юлия Бакастова, а также одна из бывших лидеров национальной команды, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, Елена Воронина. На этой стадии Бакастова выиграла у Ворониной (15:7), когда Харлан выбила из борьбы Комащук (15:8). В финале же Ольга одержала более чем уверенную победу над Юлией с разрывом в восемь ударов — 15:7.

В коллекции опытнейшей Харлан 8 золотых медалей чемпионата Европы, 6 – чемпионата мира, 2 – Европейских игр и одно олимпийское золото Пекин-2008. А еще, бесчисленное количество серебряных и бронзовых медалей престижных соревнований. Тем не менее, в Париже-2024 спортсменка будет стремиться только к наградам, что в личном, что в командном первенстве.

Сенсации от Максименко и Бежуры

А вот в соревнованиях шпажисток впервые в карьере на вершину пьедестала в индивидуальном первенстве поднялась 16-летняя Анна Максименко, которая накануне стала абсолютной чемпионкой Европы как среди кадетов, так и юниоров. В бою за попадание в полуфинал Максименко выбила из борьбы одну из лидеров сборной и победительницу Европейских игр Джоан Фейби Бежуру из Киева – 15:9. Получилось, что по итогам турнира именно этот бой стал самым знаковым – и со знаком "минус" для одной, и со знаком "плюс" для второй.

Уже в четверке сильнейших Анна выиграла у первого номера посева, еще одной сборницы Влады Харьковой (15:12) из Киева, когда во втором полуфинале киевлянка Дарья Варфоломеева победила Ксению Пантелееву (15:9) из Львова. В борьбе за "золото" с Варфоломеевой Максименко завершила бой в свою пользу со счетом 15:11.

Таким образом, из членов сборной Украины призером чемпионата страны стала только Харькова, то время как Кривицкая, Бровко и Бежура остались без наград. Весьма тревожный синдром менее чем за полгода до старта Игр, а заодно и пища для размышлений тренерам сборной Украины.

"На самом деле во всех боях были переживания. Но я старалась свести их к минимуму и думать именно о бое, наносить укол за уколом. Кстати, очень часто в конце, когда я выигрываю, "люблю" расслабиться и пропустить пару укольчиков. Думаю, Андрей Викторович (тренер Андрей Орликовский – Ред.) не в восторге от этого (улыбается). Перед последней трехминуткой он сказал не спешить и нанести "нормальный" укол", — отметила Анна Максименко после турнира.

Серии Юнеса и Ягодки, провал Рейзлина

Чемпионский титул в первенстве рапиристов завоевал 34-летний львовянин Клод Юнес, для которого эта награда стала уже шестой подряд в рамках чемпионата страны. При этом, в 1/8 и ¼ финала Юнес словно не заметил соперников. — еще одного представителя Львова Даниила Матяша (15:6) и второй номер посева, Елизара Дырду (15:1) из Николаева.

Лишь в полуфинале Клод столкнулся с настоящей конкуренцией, когда был сильнее в упорной борьбе другого львовского рапириста Максима Гаравского (15:13) и таким образом вышел в финал на Даниила Гойду, который, в свою очередь, победил киевлянина Андрея Погребняка (15:14). В решающем бою Юнес одержал победу с преимуществом в четыре укола – 15:11.

"Шесть подряд золотых медалей на чемпионате Украины? Прежде всего это уверенность! Я всегда очень уверенно себя чувствую на этих соревнованиях, а дальше просто выхожу и делаю свое дело. А когда ты знаешь, что ты делаешь — результат соответствующий. Вот именно на чемпионате Украины так и происходит, я делаю все, что от меня зависит, всегда стараюсь подтверждать свой результат и улучшать свое фехтование. Если есть потенциал, то нужно его развивать, и это своеобразная мотивация для меня", — отмечает Юнес.

В свою очередь, в турнире саблистов "золото" добыл Андрей Ягодка, для которого эта победа стала уже седьмой на национальном первенстве. В полуфинале одесский саблист был сильнее Александра Каракая (15:13) из Черкасс и таким образом вышел в финале на николаевца Юрия Цапа, который в своем поединке победил киевлянина Василия Гумена (15:7). В борьбе же за "золото" Ягодка выиграл у Цапа с разрывом в два удара — 15:13.

"Было тяжеловато, я больным выступал на последнем Кубке мира в Будапеште. После этого пытался восстановиться, но это было восстановление с нагрузкой, что не очень хорошо. Но поскольку до олимпийского отборочного турнира мало времени, поэтому нужно было искать компромиссы в подготовке. Поэтому здесь я был не в лучшей форме, то есть не восстановился, как для соревнований. Я восстанавливался на будущее, и поэтому осталось немного усталости.

Тяжело было еще с боя за топ-8, в котором я встретился с достаточно сильным юниором Дмитрием Колобаевым. Я повел 8:3, потом он меня "нашел", догнал и даже вышел вперед — 10:9. И следующий бой против Алексея Стаценко был сверхтяжелый на самом деле. Он был в очень хорошей форме", — отметил после соревнования Ягодка.

А вот призер Олимпиады Токио-2020 киевлянин Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов в полуфинале сенсационно проиграл харьковчанину Евгению Горбачуку – 7:15. Кстати сам Горбачук также проиграл в финале, уступив золото чемпионата Украины другому киевлянину Руслану Тимошенко (12:15), впервые выигравшему чемпионат Украины.

А вот в турнире рапиристок дебютную победу праздновала 22-летняя киевлянка Дарья Миронюк. В полуфинале она выиграла у другой киевлянки Екатерины Буденко (14:10), в то время, как в параллельном поединке Анастасия Ерофеенко из Николаева была сильнее 15-летней киевской рапиристки Аглаи Борисовой (15:10). В финале же Миронюк победила Ерофеенко с перевесом в пять уколов — 15:10.