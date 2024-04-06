Фаворитка Путіна засвітилася на ТБ: її представили як "Гордість нації"
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Юна спортсменка купається у славі, попри дискваліфікацію за допінг
Відома російська фігуристка Каміла Валієва, яка заради Володимира Путіна сходила на вибори президента РФ, взяла участь у зйомках "Нової Фабрики зірок" на ТНТ. Спортсменка потрапила у допінг-скандал на Олімпіаді-2022.
Відповідні кадри з’явилися на rutube. 17-річна Валієва після допінг-скандалу підіграє російській владі, а ті у відповідь ліплять із неї "героя".
Фігуристка провела зарядку для учасників проєкту. Примітно, що спортсменку, яка попалася на допінгу, на російському телебаченні оголосили як "Гордість нації".
Нагадаємо, Валієва у складі збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла "золото" у фігурному катанні (команда) на Олімпійських іграх у Пекіні. Проте нагородження так і не відбулося через допінг-скандал навколо юної спортсменки. У січні 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Камілу на 4 роки, а також відібрав у неї всі нагороди, отримані з грудня 2021 року за порушення антидопінгових правил. Пізніше Міжнародний союз ковзанярів (ISU) перерозподілив медалі з урахуванням вирахування балів Валієвої. У результаті команда ОКР залишилася з "бронзою".
Після Ігор у Пекіні Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував спортсменці шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою глави Кремля.
У лютому 2024 року Валієва засвітилася поруч із Путіним на відкритті "Ігор Майбутнього" у Казані. У Кремлі підтвердили, що президент РФ особисто підтримує фігуристку. У березні того ж року спортсменка підтримала Путіна на виборах президента, хоча вона — неповнолітня.