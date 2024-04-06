Фаворитка Путіна засвітилася на ТБ: її представили як "Гордість нації"

Юна спортсменка купається у славі, попри дискваліфікацію за допінг

Відома російська фігуристка Каміла Валієва, яка заради Володимира Путіна сходила на вибори президента РФ, взяла участь у зйомках "Нової Фабрики зірок" на ТНТ. Спортсменка потрапила у допінг-скандал на Олімпіаді-2022.

Відповідні кадри з’явилися на rutube. 17-річна Валієва після допінг-скандалу підіграє російській владі, а ті у відповідь ліплять із неї "героя".

Фігуристка провела зарядку для учасників проєкту. Примітно, що спортсменку, яка попалася на допінгу, на російському телебаченні оголосили як "Гордість нації".

Каміла Валієва на російському ТБ

Нагадаємо, Валієва у складі збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла "золото" у фігурному катанні (команда) на Олімпійських іграх у Пекіні. Проте нагородження так і не відбулося через допінг-скандал навколо юної спортсменки. У січні 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Камілу на 4 роки, а також відібрав у неї всі нагороди, отримані з грудня 2021 року за порушення антидопінгових правил. Пізніше Міжнародний союз ковзанярів (ISU) перерозподілив медалі з урахуванням вирахування балів Валієвої. У результаті команда ОКР залишилася з "бронзою".

Після Ігор у Пекіні Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував спортсменці шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою глави Кремля.

У лютому 2024 року Валієва засвітилася поруч із Путіним на відкритті "Ігор Майбутнього" у Казані. У Кремлі підтвердили, що президент РФ особисто підтримує фігуристку. У березні того ж року спортсменка підтримала Путіна на виборах президента, хоча вона — неповнолітня.