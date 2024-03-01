Путін порушив закон, використавши неповнолітню "фаворитку" у передвиборчій кампанії

Російська влада витирає ноги о власні закони

17-річна фігуристка Каміла Валієва, яка після усунення від спорту через допінг все частіше підіграє російській владі в особі президента РФ Володимира Путіна. Цього разу юна спортсменка стежила за посланням глави Кремля до Федеральних зборів.

Відповідний пост Валієва опублікувала на своєму telegram-каналі. Фігуристка особисто не відвідала захід, але була у захваті від промови президента РФ.

"Зараз я вже замислююся, до якого університету вступатиму, скажу чесно, дається мені це складно, тому що вибір, справді, вражає. Сьогодні слухала послання президента, в якому особливу увагу він приділив ініціативі освіти — зараз у країні 25 університетських кампусів, а буде 40!

Також порадував той факт, що у підлітків з’явиться можливість перездати ЄДЕ, мені здається, що багато хто не здає його лише через хвилювання та величезний стрес. А ще з’явиться проект "Молодь Росії". Це має бути проект про майбутнє і для майбутнього нашої країни", — написала Валієва.

У мережі вважають, що команда Путіна відкрито використовує неповнолітню спортсменку в агітації перед президентськими виборами у РФ, що є злочином у Росії.

Нагадаємо, Валієва у складі збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла "золото" у фігурному катанні (команда) на Олімпійських іграх у Пекіні. Проте нагородження так і не відбулося через допінг-скандал навколо юної спортсменки. У січні 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Камілу на 4 роки, а також відібрав у неї всі нагороди, отримані з грудня 2021 року за порушення антидопінгових правил. Пізніше Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) перерозподілила медалі з урахуванням вирахування балів Валієвої. У результаті команда ОКР залишилася з "бронзою". З цим не згодна канадська сторона, яка судитиметься за медаль.

Після Ігор у Пекіні Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував спортсменці шовкову хустку. У США висловили невдоволення близькістю спортсменки та президента РФ, адже це вплинуло на перебіг розслідування навколо неї.

У лютому 2024 року Валієва засвітилася поруч із Путіним на відкритті "Ігор Майбутнього" у Казані. У Кремлі підтвердили, що президент РФ особисто підтримує фігуристку.