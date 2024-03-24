Американець навіть не здогадується, що переміг завдяки РФ

Російський хореограф групи Етері Тутберідзе Олексій Железняков захопився прокатом американця Іллі Малініна на чемпіонаті світу з фігурного катання. У РФ, як і у випадку з перемогою Олени Рибакіної з Казахстану на Вімблдоні, примазалися до тріумфу уродженця Ферфакса (штат Віргінія, США).

Відповідний коментар Железнякова наводить Матч ТВ. Олексій зазначив, що Малінін має "руський характер" у генах. Батько та мати Іллі народилися в радянській Росії, але виступали за збірну Узбекистану.

"Звичайно, Ілля — розумник! Хоч він не громадянин Росії, але гордість все одно присутня, тому як хлопець наш, слов’янської крові. Руський характер у генах, і цього не відібрати.

Людство завжди йде вперед та еволюціонує, не лише у спорті. Тому рекорди завжди будуть побиті рано чи пізно. Я не сумнівався, що рекорд Чена у довільній програмі колись теж поб’ють.

Звісно, це вже неймовірний рівень, космос, Малінін походу народився у ковзанах і спав у них. А скільки потрібно даних, праці та здоров’я – навіть не уявляю", – сказав Железняков.

19-річний Ілля виграв чемпіонат світу у Монреалі (Канада). У довільній він виконав шість четверних, включаючи четверний аксель, і побив рекорд Нетана Чена за балами за програму (227,79).

Нагадаємо, 17-річна фігуристка Каміла Валієва розповіла, що сходила на вибори президента РФ. Нещодавно спортсменка публічно підтримала голову Кремля Володимира Путіна.