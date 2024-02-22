"Молода підміна Кабаєвої": Путін у Казані засвітився поряд зі своєю фавориткою (фото)

Президент РФ відвідав відкриття спортивного заходу у Татарстані

Відома російська фігуристка Каміла Валієва, яку суд засудив до 4-річної дискваліфікації за допінг, відвідала церемонію відкриття турніру "Ігри Майбутнього" у Казані. Примітно, що спортсменка сиділа поряд із главою Кремля Володимиром Путіним.

Відповідні кадри з церемонії наводить kremlin.ru. Після Олімпіади у Пекіні Путін надавав публічні знаки уваги юній фігуристці.

Путін та Валієва знову перетнулися на фіджитал-турнірі "Ігри Майбутнього", який пройде з 21 лютого по 3 березня в Казані та Сочі. У мережі висловилися про чергову зустріч голови кремля та спортсменки. Користувачі вважають Камілу "новою Кабаєвою". До речі, колишній гімнастці Аліні Кабаєвій приписують роман із главою Кремля.

Нагадаємо, Валієва у складі збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла "золото" у командному фігурному катанні на Олімпійських іграх у Пекіні. Проте нагородження так і не відбулося через допінг-скандал навколо юної спортсменки. У січні 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував спортсменку, а також відібрав у неї всі нагороди, отримані з грудня 2021 року. Пізніше Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) перерозподілила медалі з урахуванням вирахування балів Валієвої. У підсумку у команди ОКР відібрали "золото", а натомість дали "бронзу", з чим не погоджується Канада.

Виступ Валії на Олімпіаді у Пекіні

Нагадаємо, після ОІ-2022 Путін провів зустріч із російськими атлетами, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував спортсменці шовкову хустку. У США висловили невдоволення близькістю спортсменки та президента РФ, адже це вплинуло на розслідування навколо неї.

Зазначимо, у РФ хотіли зіпхнути провину за попадання допінгу в організм Валієвої на її собаку, проте для правдоподібності обрали цапом-відбувайлом діда спортсменки. У Держдумі порадили команді Валієвої "брехати красивіше".