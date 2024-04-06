Фаворитка Путина засветилась на ТВ: ее представили как "Гордость нации"
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Юная спортсменка купается в славе, несмотря на действующую дисквалификацию за допинг
Известная российская фигуристка Камила Валиева, которая ради Владимира Путина сходила на выборы президента РФ, приняла участие в съемках "Новой Фабрики звезд" на ТНТ. Спортсменка угодила в допинг-скандал на Олимпиаде-2022.
Соответствующие кадры появились на rutube. 17-летняя Валиева после допинг-скандала подыгрывает российским властям, а те в ответ лепят из нее "героя".
Фигуристка провела зарядку для участников проекта. Примечательно, что спортсменку, попавшуюся на допинге, на российском телевиденье объявили как "Гордость нации".
Напомним, Валиева в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла "золото" в фигурном катании (команда) на Олимпийских играх в Пекине. Однако награждение так и не состоялось из-за допинг-скандала вокруг юной спортсменки. В январе 2024 спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Камилу на 4 года, а также отобрал у нее все награды, полученные с декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали с учетом вычета баллов Валиевой. В итоге команда ОКР осталась с "бронзой".
После Игр в Пекине Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил спортсменке шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой главы Кремля.
В феврале 2024 года Валиева засветилась рядом с Путиным на открытии "Игр Будущего" в Казани. В Кремле подтвердили, что президент РФ лично поддерживает фигуристку. В марте того же года спортсменка поддержала Путина на выборах президента, хотя она — несовершеннолетняя.