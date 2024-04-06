Фаворитка Путина засветилась на ТВ: ее представили как "Гордость нации"

Юная спортсменка купается в славе, несмотря на действующую дисквалификацию за допинг

Известная российская фигуристка Камила Валиева, которая ради Владимира Путина сходила на выборы президента РФ, приняла участие в съемках "Новой Фабрики звезд" на ТНТ. Спортсменка угодила в допинг-скандал на Олимпиаде-2022.

Соответствующие кадры появились на rutube. 17-летняя Валиева после допинг-скандала подыгрывает российским властям, а те в ответ лепят из нее "героя".

Фигуристка провела зарядку для участников проекта. Примечательно, что спортсменку, попавшуюся на допинге, на российском телевиденье объявили как "Гордость нации".

Камила Валиева на российском ТВ

Напомним, Валиева в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла "золото" в фигурном катании (команда) на Олимпийских играх в Пекине. Однако награждение так и не состоялось из-за допинг-скандала вокруг юной спортсменки. В январе 2024 спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Камилу на 4 года, а также отобрал у нее все награды, полученные с декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали с учетом вычета баллов Валиевой. В итоге команда ОКР осталась с "бронзой".

После Игр в Пекине Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил спортсменке шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой главы Кремля.

В феврале 2024 года Валиева засветилась рядом с Путиным на открытии "Игр Будущего" в Казани. В Кремле подтвердили, что президент РФ лично поддерживает фигуристку. В марте того же года спортсменка поддержала Путина на выборах президента, хотя она — несовершеннолетняя.