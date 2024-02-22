"Кабаєва захвилювалася": Пєсков визнав, що Путін підтримує молоду фігуристку

У РФ на найвищому рівні визнали підтримку допінгу

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін підтримує фігуристку Камілу Валієву. Нещодавно Путін разом із молодою спортсменкою відвідав церемонію відкриття спортивного заходу.

Відповідний коментар Пєскова наводить ТАСС. Валієва відвідала церемонію відкриття фіджитал-турніру "Ігри Майбутнього" у Казані, де посіла місце на трибунах поряд із президентом РФ.

"Вона один із послів Ігор фіджитал. І, звичайно, президент її підтримує", — сказав Пєсков.

У мережі вважають Валієву "новою фавориткою" глави Кремля. Користувачі жартують, що колишня гімнастка Аліна Кабаєва, якій приписують роман із диктатором, занервувала після заяви Пєскова. Крім того, користувачі зазначили, що Путін, підтримуючи Камілу, фактично схвалює допінг.

Нагадаємо, Валієва у складі збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла "золото" на командному турнірі з фігурного катання на Олімпійських іграх у Китаї. Після цього стало відомо, що фігуристка провалила допінг-тест взятий до ОІ. У результаті нагородження медалістів командного турніру не відбулося через допінг-скандал навколо юної спортсменки. У січні 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував спортсменку на 4 роки, а також відібрав у неї всі нагороди, отримані з грудня 2021 року. Пізніше Міжнародний союз ковзанярів (ISU) перерозподілив медалі з урахуванням вирахування балів Валієвої. У підсумку у команди ОКР відібрали "золото", а натомість дали "бронзу", з чим не згодна Канада, яка посіла 4-е місце у змаганнях.