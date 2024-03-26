"Навці було дуже боляче": Пєсков поскаржився на українських родичів та друзів дружини

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну родичі колишньої фігуристки не спілкуються з нею

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловився про взаємини родичів та друзів з України та Росії на прикладі своєї дружини Тетяни Навки. Нещодавно олімпійська чемпіонка вкрала для свого льодового шоу українську пісню.

Відповідний коментар Пєскова наводить aif.ru. За словами чиновника, друзі та родичі його дружини з України більше не спілкуються з нею, проте ті, хто виїхав до Європи, нібито підтримують зв’язок з нею.

"Ви знаєте, моя дружина (Навка) родом з України, з Дніпропетровська (Дніпра — ред.). У неї там є подруги дитинства, з якими вона раніше постійно спілкувалася — вони у нас гостювали, ми разом проводили відпустку. І вона десь на півтора року втратила з ними спілкування, бо вони її відкинули, і виникла абсолютна стіна. Для неї це було дуже боляче. А потім ці подружки поїхали з України, зараз вони живуть у Європі та не хочуть повертатися. І спілкування відновилося, дружина з ними знову чудово спілкується. Так, вони намагаються обходити якісь питання, на які зараз, можливо, не можуть знайти відповіді. Але вони знову повернулися до своєї сорокарічної дружби.

При цьому у дружини в Україні родичів дуже багато — троюрідних й інших. Їм там, до речі, нелегко через цю спорідненість довелося, їм були створені вельми некомфортні умови… З ними вона поки не спілкується, але я переконаний, що і це спілкування згодом все одно налагодиться", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, Навка підтримала війну проти України, а також висування Володимира Путіна на новий президентський термін. Колишня спортсменка навіть хотіла викрасти українських дітей за гроші голови Кремля.