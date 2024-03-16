"Занапастили талант": неповнолітня фаворитка Путіна сходила на вибори президента РФ (відео)

Юна спортсменка підтримує главу Кремля

17-річна фігуристка Каміла Валієва розповіла, що сходила на вибори президента РФ. Нещодавно спортсменка публічно підтримала голову Кремля Володимира Путіна.

Про свій похід на вибори неповнолітня Каміла розповіла на своєму telegram-каналі. Фігуристка після дискваліфікації за допінг охоче допомагає російській владі.

"Сьогодні в нашій країні дуже важливий день – голосування за президента Росії. Скажу чесно, було хвилююче прийти на свою дільницю, хоч я і не голосувала цього року, але вирішила скласти мамі компанію. Все було організовано на найвищому рівні – швидко, зрозуміло та зручно.

Цього дня ми обираємо майбутнє рідної країни, як сказав глава держави, ми маємо твердо заявити про свою волю, тому що вибори – це крок у майбутнє. І хочеться, щоб цей крок було зроблено свідомо! — написала фігуристка.

У мережі розкритикували Камілу за підтримку Путіна. Один із користувачів зазначив, що влада РФ зробила все, щоб занапастити кар’єру Валієвої у фігурному катанні.

Нагадаємо, Валієва у складі збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла "золото" на командному турнірі з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні. Однак нагородження так і не відбулося через допінг-скандал навколо юної спортсменки, в пробі якої було виявлено заборонений триметазидин.

Виступ Валії на ОІ у Пекіні

Після Ігор у Пекіні Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував спортсменці шовкову хустку, через що юну спортсменку почали називати "новою фавориткою" глави Кремля.

У січні 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Камілу на 4 роки, а також відібрав у неї всі нагороди, отримані з грудня 2021 року за порушення антидопінгових правил. Пізніше Міжнародний союз ковзанярів (ISU) перерозподілив медалі з урахуванням вирахування балів Валієвої. У результаті команда ОКР залишилася з "бронзою". З цим не погоджується канадська сторона, команда якої посіла 4-е місце в Пекіні.

У лютому 2024 року Валієва засвітилася поруч із Путіним на відкритті "Ігор Майбутнього" у Казані. У Кремлі підтвердили, що президент РФ особисто підтримує фігуристку.