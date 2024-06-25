Коли, як не зараз? Чому українських футболістів не відпускають на Олімпіаду та які можуть бути наслідки

Дебют на Іграх для футбольної збірної України може призвести до провалу

Олімпійська збірна України з футболу може не дорахуватись гравців із команд-лідерів українського футболу, а також легіонерів на дебютних в історії українського футболу Іграх. Ілля Забарний вже заявив, що віддасть перевагу футбольному турніру Парижа-2024 підготовці зі своїм клубом до нового сезону англійської Прем’єр-ліги. Не поспішають віддавати гравців в олімпійську команду і донецький "Шахтар", київське "Динамо", львівський "Рух". Головний тренер збірної Руслан Ротань уже б’є на сполох.

"Телеграф" розбирався, наскільки важливим і престижним є олімпійський футбольний турнір зі спортивної точки зору та в плані іміджу для держави. І як могло статися, що провідні вітчизняні клуби ставлять свої приватні інтереси вище за державні.

Піррова перемога у Марселі

Вже 2 липня, згідно з регламентом турніру, збірна України має оголосити офіційну заявку для участі у першому в історії України футбольному турнірі Олімпійських ігор. Але поки що немає навіть приблизної ясності зі складом команди. При тому, що Ротань надіслав листи до українських клубів, але офіційних відповідей досі не отримав.

Це загрожує неприємними наслідками. Підібраний поспіхом склад навряд чи встигне як слід зігратися, а виступ команди загалом може спричинити провал. Так, команда виграла передолімпійський Tournoi Maurice Revello, що відбувся в Марселі, де підопічні Руслана Ротаня у вирішальному матчі здолали збірну Кот-д’Івуару. А на шляху до фіналу українці подолали складний груповий етап. Але всім чудово зрозуміло, що паралельно проходить Євро та Копа Америка. І команди-фаворити з’являться на Іграх у зовсім інших складах, з молодими амбітними лідерами.

"Вбивають мрію цілого покоління гравців та вболівальників"

В одному з інтерв’ю Ротань зазначає: "Саме зараз йдуть досить непрості переговори з клубами. Є відповіді щодо деяких гравців із іноземних клубів — більшість із них на Олімпіаду не відпускають. Я регулярно спілкуюся з тренерами, директорами… На жаль, можу сказати, що не бачу особливого бажання у більшості клубних представників допомагати олімпійській збірній Офіційний привід у клубів є — Олімпіада проходить не в дати ФІФА".

Складний вибір справді є, але тільки у київського "Динамо". У дати проведення Олімпіади команда гратиме матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Тим не менш, і тут на думку тренера олімпійської футбольної збірної можна було б знайти компроміс: "Ми завжди поважали інтереси клубів і йшли їм назустріч. Свіжий приклад — останній турнір. У нас була домовленість із головним тренером "Динамо" Олександром Шовковським про те, що відпустимо гравців його команди після третього матчу. Ми стримали своє слово, незважаючи на деякі кадрові втрати, і зараз маємо трохи іншу історію. Ми дуже переживаємо за престиж столичного клубу, за його фінансові інтереси, тому, мабуть, не зможемо просити для участі в Олімпіаді гравців "основи". Разом з тим, кияни не відпускають гравців які не входять до основного складу, це мені і, напевно, вболівальникам дуже важливо зрозуміти.

Підозрюю, що двох гравців кияни точно відпустять. Це буде така спортивна хитрість. Адже це дасть їм право перенести матчі як мінімум одного туру УПЛ, щоб краще підготуватися до єврокубкових баталій. Але ми хотіли б отримати більше гравців зі столичного клубу", — додає Ротань.

А щодо гравців з інших клубів, то Руслан Петрович тільки озвучує надії: "Я не бачу жодних вагомих причин не відпустити гравців на Олімпіаду з "Шахтаря", який стартує в єврокубках восени. Тим більше, коли йдеться про клуб, який так багато робить для країни поза футбольним полем і завжди підкреслює свій патріотизм.

"Рух"? Думаю, що зараз проблем не буде – клуб не грає в єврокубках, і, якщо захоче, зможе перенести матч УПЛ. Ми здобули таке право для тих клубів, які делегують на Олімпіаду двох та більше гравців".

Підсумовуючи, Ротань із гіркотою зазначає: "Зрозумійте мене правильно — у нас достатньо хороших гравців, ми віримо в них, віримо в ту роботу, яку виконуємо. Але дуже переживаємо, що на наших очах вбивають мрію цілого покоління футболістів. І вболівальників. Рік тому ми не просто поїхали на молодіжне Євро, а потрапили там до квартету найкращих команд континенту і вперше в історії нашої країни вибороли право зіграти на Олімпіаді. Тепер ми просто вириваємо у клубів кожного з них, щоб гідно прдставити країну".

Без низки легіонерів

Раніше стало відомо, що Єгор Ярмолюк, Михайло Мудрик, Ілля Забарний та Іван Желізко не поїдуть на Олімпіаду. Їхні клуби – англійські "Брентфорд", "Челсі", "Борнмут" та польська "Лехія" – направили офіційні листи до УАФ, відмовившись відпускати своїх гравців на Ігри в Парижі. І найприкріше, що вони мають на це повне право. Олімпійський турнір не підпадає під дати ФІФА, що дає клубам "залізне" право не відпускати своїх футболістів до табору збірних.

Згодом Забарний прокоментував ситуацію з відмовою від олімпійського турніру. "Україна вперше на цьому турнірі, це, звичайно, важливо, але якщо я туди поїду, то пропущу передсезонну підготовку з "Борнмутом", а ще – не зможу відновитися та відпочити. Це не критично, але важливо. Адже на мене чекає дуже довгий сезон в АПЛ .

Я просто не можу 24/7 грати у футбол. Я хочу, але розумію, що якщо скрізь буду, можу просто вигоріти. Мені дуже сумно, що це так. Думаю, що на Олімпіаді мають виступати ті гравці, які мало грають за свої клуби, які не мають досвіду. А насамперед мають виступати ті футболісти, які отримали путівку на Ігри та заслужили на них зіграти", – пояснив Ілля. Втім, для вболівальників це звучить, як "клуб набагато важливіший за збірну". Адже гравець сам визнає, що "це не критично".

До речі, Забарний не вперше відмовлятиметься від ігор за рідну країну. І якщо зараз його не відпустив клуб, то рік тому йому ніщо не заважало поїхати на той самий молодіжний Євро-2023, де українська команда завоювала путівку на Олімпіаду. Але...

Тоді, зі слів гравця, знайшлася інша причина. "Молодіжку підтримуватиму. Шкода, що не поїду. Розумію, що якщо поїду, проведу там багато матчів і одразу після цього поїду на збори – у мене буде сезон дуже важкий, після травми дуже важко. Боюся, що через пару місяців втрачу себе", — сказав гравець у червні 2023-го.

Разом з тим, Ілля на сто відсотків правий у тому, що виступати мають ті, хто завоював путівку на Ігри та заслужив на них зіграти. Проте, ані Мудрик, ані Желізко, ані багато інших, які виступали на Євро рік тому, також не зможуть допомогти команді.

Престиж країни не має значення?

У такий складний час для України, коли триває повномасштабна війна, престиж країни видається очевидним. Але, як свідчить практика, не завжди й не всім. Так, "Шахтар" та "Динамо" багато роблять і для фронту, і для переселенців. Так, вони відстоюють честь країни на євроарені. Але… Коли йдеться про дебютний історичний футбольний турнір на Олімпіаді ховають голову в пісок. При цьому, повторимося, реальна причина відмовити збірній є лише у "Динамо".

При цьому заявка команди має бути сформована рівно за тиждень, 2 липня. І зараз функціонерам УАФ, тренерському штабу олімпійської збірної та величезній армії вболівальників команди залишається лише вірити у розсудливість керівників клубів.

Коли українські воїни борються за цілісність та незалежність держави на фронті, їм вкрай важливо відчувати єдність із тилом. Розуміти, що люди далеко від лінії зіткнення живуть тими самими цінностями та моральними принципами, що й вони, бійці з передової. І як пояснити бійцю, чому умовний "Шахтар" чи "Динамо" не дали збірній навіть тих гравців, які далеко не завжди потрапляють до основного складу.

Без Мбаппе…

Заради справедливості варто відзначити, що олімпійський турнір – далеко не найголовніший і найпрестижніший у футбольному світі. Власне це показує той факт, що він навіть не внесений у дати ФІФА для національних команд. У регламенті турніру записано, що в ньому можуть брати участь гравці не старше 23 років. Щоправда, з 1996 року в кожній команді можуть грати три футболісти будь-якого віку, але решта, як і раніше, має бути не старшою 23 років.

У складах різних команд на турнір приїздять зірки світового футболу, але, здебільшого, це поодинокі випадки. Турнір практично нікому не цікавий, глядачі заповнюють трибуни, у кращому випадку, в матчах плей-офф. Нарешті, цей турнір ніяк не можна порівняти за популярністю з чемпіонатом світу, Євро чи Копа Америка, що проходять у ці дні.

При цьому футбол – неприємний виняток для Олімпіади, де беруть участь і всі зірки найсильнішої баскетбольної ліги світу НБА, і найкращі тенісисти, легкоатлети, гандболісти, волейболісти…

Що вже казати, якщо навіть країна-організатор нинішніх Ігор Франція не змогла домовитися з мадридським "Реалом" про виступ на Олімпіаді свого зіркового форварда Кілліана Мбаппе. Зазначимо, що футбольний турнір на Іграх Париж-2024 відбудеться з 24 липня до 10 серпня.