Когда, если не сейчас? Почему украинских футболистов не отпускают на Олимпиаду и какие могут быть последствия

Дебют на Играх для футбольной сборной Украины может обернуться провалом

Олимпийская сборная Украины по футболу может не досчитаться игроков из команд-лидеров украинского футбола, а также легионеров на дебютных в истории украинского футбола Играх. Илья Забарный уже заявил, что предпочтет футбольному турниру Парижа-2024 подготовку со своим клубом к новому сезону английской Премьер-лиги. Не торопятся отдавать игроков в олимпийскую команду и донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", львовский "Рух"…. Главный тренер сборной Руслан Ротань уже бьет в набат.

"Телеграф" разбирался, насколько важен и престижен олимпийский футбольный турнир со спортивной точки зрения и в плане имиджа для государства. И как могло произойти, что ведущие отечественные клубы ставят свои частные интересы выше государственных.

Пиррова победа в Марселе

Уже 2 июля, согласно регламенту турнира, сборная Украины должна будет огласить официальную заявку для участия в первом в истории Украины футбольном турнире Олимпийских игр. Но пока что нет даже приблизительной ясности с составом команды. При том, что Ротань отправил письма в украинские клубы, но официальных ответов до сих пор не получил.

Это грозит неприятными последствиями. Подобранный наспех состав вряд ли успеет как следует сыграться, а выступление команды в целом может обернуться провалом. Да, команда выиграла предолимпийский Tournoi Maurice Revello, состоявшийся в Марселе, где подопечные Руслана Ротаня в решающем матче одолели сборную Кот-д'Ивуара. А на пути в финал украинцы преодолели непростой групповой этап. Но всем прекрасно понятно, что параллельно проходит Евро и Копа Америка. И команды-фавориты предстанут на Играх в совершенно других составах, с молодыми амбициозными лидерами.

"Убивают мечту целого поколения игроков и болельщиков"

В одном из интервью он отмечает: "Именно сейчас идут достаточно непростые переговоры с клубами. Есть ответы по некоторым игрокам из иностранных клубов — большинство из них на Олимпиаду не отпускают. Я регулярно общаюсь с тренерами, директорами… К сожалению, могу сказать, что не вижу особого желания у большинства клубных представителей помогать олимпийской сборной. Официальный повод у клубов есть — Олимпиада проходит не в даты ФИФА. Но давайте не забывать, в какое время мы живем и играем. Давайте помнить, что государственные интересы тоже надо учитывать".

Сложный выбор, действительно есть, но только у киевского "Динамо". В даты проведения Олимпиады команда будет играть матчи квалификации Лиги чемпионов. Тем не менее, и тут по мнению тренера олимпийской футбольной сборной можно было бы найти компромисс: "Мы всегда уважали интересы клубов и шли им навстречу. Свежий пример — последний турнир. У нас была договоренность с главным тренером "Динамо" Александром Шовковским о том, что отпустим игроков его команды после третьего матча. Мы сдержали свое слово, несмотря на некоторые кадровые потери. Похожие ситуации были и раньше, но сейчас имеем немного другую историю. Мы должны понимать, насколько важно для "Динамо" попасть в основной раунд Лиги чемпионов. Мы очень переживаем за престиж столичного клуба, за его финансовые интересы, поэтому, видимо, не сможем просить для участия в Олимпиаде игроков "основы". Но в любом случае, если мы не сможем найти компромисс даже по запасным исполнителям динамовцев и их новичкам, то это мне и, наверное, и болельщикам будет очень трудно понять.

Подозреваю, что двух игроков киевляне точно отпустят. Это будет такая спортивная хитрость. Ведь это даст им право перенести матчи как минимум 1-го тура УПЛ, чтобы лучше подготовиться к еврокубковым баталиям. Но мы хотели получить больше игроков из столичного клуба", — добавляет Ротань.

А что касается игроков из других клубов, то Руслан Петрович только озвучивает робкие надежды: "Я не вижу никаких веских причин не отпустить игроков на Олимпиаду из "Шахтера", который стартует в еврокубках осенью. Тем более, когда речь идет о клубе, который так много делает для страны вне футбольного поля и всегда подчеркивает свой патриотизм.

Что касается "Руха", думаю, что сейчас проблем не будет – клуб не играет в еврокубках, и, если захочет, сможет перенести матч УПЛ. Мы завоевали такое право для тех клубов, которые делегируют на Олимпиаду двух и более игроков".

Подытоживая, Ротань с горечью отмечает: "Поймите меня правильно — у нас достаточно хороших игроков, мы верим в них, верим в ту работу, которую выполняем. Но очень переживаем, что на наших глазах убивают мечту целого поколения футболистов. И болельщиков. Год назад мы не просто поехали на молодежное Евро, а попали там в квартет лучших команд континента и впервые в истории нашей страны завоевали право сыграть на Олимпиаде. Теперь мы просто вырываем у клубов каждого из них, чтобы достойно представить страну".

Без легионеров

Ранее стало известно, что Егор Ярмолюк, Михаил Мудрик, Илья Забарный и Иван Желизко не поедут на Олимпиаду. Их клубы – английские "Брентфорд", "Челси", "Борнмут" и польская "Лехия" – направили официальные письма в УАФ, отказавшись отпускать своих игроков на Игры в Париже. И самое обидное, что они имеют на это полное право. Олимпийский турнир не попадает под даты ФИФА, что дает клубам "железное" право не отпускать своих футболистов в лагерь сборных.

Позже Забарный прокомментировал ситуацию с отказом от олимпийского турнира. "Украина впервые на этом турнира, это, конечно, важно, но если я туда поеду, то пропущу предсезонную подготовку с Борнмутом, а еще – не смогу восстановиться и отдохнуть. Это не критично, но важно. Ведь меня ждет очень длинный сезон в АПЛ.

Я просто не могу 24/7 играть в футбол. Я хочу, но понимаю, что если буду везде, могу просто выгореть. Мне очень грустно, что так есть. Думаю, что на Олимпиаде должны выступать те игроки, которые мало играют за свои клубы, у кого нет опыта. А, прежде всего, должны выступать те футболисты, которые получили путевку на Игры и заслужили на них сыграть", – объяснил Илья. Впрочем, для болельщиков это звучит, как "клуб намного важнее сборной". Ведь игрок сам признает, что "это не критично".

Кстати, Забарному не впервой отказываться от игр за родную страну. И если сейчас его не отпустил клуб, то год назад ему ничто не мешало поехать на тот самый молодежный Евро-2023, где украинская команда и завоевала путевку на Олимпиаду. Но…

Тогда, по словам игрока, нашлась другая причина. "Молодежку буду поддерживать. Жаль, что не поеду. Понимаю, что если поеду, проведу там много матчей и сразу после этого поеду на сборы – у меня будет сезон очень тяжелый, после травмы очень тяжело. Боюсь, что через пару месяцев потеряю себя", — сказал игрок в июне 2023-го.

Илья на сто процентов прав в том, что выступать должны те, кто завоевал путевку на Игры и заслужил на них сыграть. Но, ни Мудрик, ни Желизко, ни многие другие, выступавшие на Евро год назад, также не смогут помочь команде.

Престиж страны не важен?

В столь сложное время для Украины, когда идет полномасштабная война, престиж страны кажется очевидным. Но, как показывает практика, не всегда и не всем. Да, "Шахтер" и "Динамо" много делают и для фронта, и для переселенцев. Да, они представляют честь страны на евроарене. Но… Когда речь идет о дебютном историческом футбольном турнире на Олимпиаде прячут голову в песок. При этом, повторимся, реальный повод отказать сборной есть только у "Динамо".

При этом, заявка команды должна быть сформирована ровно через неделю, 2 июля. И сейчас функционерам УАФ, тренерскому штабу олимпийской сборной и огромной армии болельщиков команды остается только верить в благоразумие руководителей клубов.

Когда украинские воины сражаются за целостность и независимость государства на фронте, им крайне важно чувствовать единство с тылом. Понимать, что люди вдали от линии соприкосновения живут теми же ценностями и моральными принципами, что и они, бойцы с передовой. И как объяснить бойцу, почему условный "Шахтер" или "Динамо" не дали сборной даже тех игроков, которые далеко не всегда попадают в основной состав.

Без Мбаппе…

Справедливости ради стоит отметить, что олимпийский турнир – далеко не самый главный и престижный в футбольном мире. Собственно, это показывает тот факт, что он даже не внесен в даты ФИФА для национальных команд. В регламенте турнира записано, что в нем могут участвовать игроки не старше 23 лет. Правда, с 1996 года в каждой команде могут играть три футболиста любого возраста, но остальные, по-прежнему, должны быть не старше 23 лет.

В составах разных команд на турнир приезжают звезды мирового футбола, но, по большей части, это единичные случаи. Турнир практически никому не интересен, зрители заполняют трибуны, в лучшем случае, в матчах плей-офф. Наконец, этот турнир никак нельзя сравнить по популярности с чемпионатом мира, Евро или Копа Америка, проходящими в эти дни.

При этом, футбол – неприятное исключение для Олимпиады, где участвуют и все звезды сильнейшей баскетбольной лиги мира НБА, и лучшие теннисисты, легкоатлеты, гандболисты, волейболисты….

Что уж говорить, если даже страна-организатор нынешних Игр не смогла договориться с мадридским "Реалом" о выступлении на Олимпиаде своего звездного форварда Киллиана Мбаппе. Отметим, что футбольный турнир на Играх Париж-2024 состоится с 24 июля по 10 августа.