З грандом вже у групі: збірна України дізналася суперників на футбольному турнірі Олімпіади

Опонентами збірної України стали команди Аргентини та Марокко

У Парижі пройшло жеребкування фінальної частини футбольного турніру Олімпіади-2026. У жеребкуванні брала участь і збірна України, яка цього року буде дебютантом Ігор.

Жереб нашій команді вибрав у суперники по групі В збірні Аргентини, Марокко та бронзового призера Кубка Азії, який пройде пізніше, повідомляє FIFA. Команда Руслана Ротаня була у четвертому кошику під час жеребкування.

Квартети формувалися в порядку від кошика 1 до кошика 4. Представники однієї конфедерації в одну групу не могли спотрапити. Таким чином, у груповому раунді Україна не могла зустрітися зі збірними Домініканської Республіки, Ізраїлю та переможцем міжконтинентального плей-офф, які також включені до 4-го кошика. Також не могли перетнутися в одній групі команди з Європи, відповідно у суперниках України не могло бути команд Франції та Іспанії.

Формуючи кошики посіву, у ФІФА враховували результати збірних на 5 останніх олімпійських турнірах, де Україна жодного разу не брала участі. Рейтинг складається із суми набраних країною очок (три – за перемогу в ігровий час, одне – за нічию) на останніх 5 олімпійських футбольних турнірах у такій пропорції: 2020 рік – 100%, 2016 рік – 80%, 2012 рік – 60%, 2008 рік – 40%, 2004 рік – 20%. Також по 5 бонусів нараховуються власникам титулу за цей період. Оскільки кваліфікаційні змагання в Азії завершаться 3 травня, представники АФК здобули рейтинг команд конфедерації за виступ на літніх Іграх-2020 у Токіо.

Збірна України U-23, готуючись до Олімпіади, проведе 25 березня спаринг проти команди Японії U-23. Команда Руслана Ротаня проводить учбово-тренувальні збори в угорському місті Сегед.

Футбольний турнір Олімпіади проходитиме у період з 24 липня по 9 серпня у 7 містах Франції: Париж, Марсель, Ліон, Бордо, Сент-Етьєн, Ніцца та Нант.

Підсумки жеребкування