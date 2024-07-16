Другий шанс Магучіх: чого чекати від українських легкоатлетів у Парижі-2024

25 українських легкоатлетів їдуть на Ігри до столиці Франції

Однією з центральних подій на Олімпіаді в Парижі стане турнір з легкої атлетики – "королеви спорту", як називають цей вид. А менш ніж за місяць до Олімпіади світовий рекорд у стрибках у довжину встановила Ярослава Магучіх, яка вважається головною надією української збірної у столиці Франції.

Традиційно цей вид спорту є успішним для вітчизняних спортсменів. "Телеграф" представляє українську легкоатлетичну команду.

За кількістю олімпійських медалей наша легкоатлетична команда на Іграх ділить друге-третє місця у зведеній таблиці з представниками боротьби – по 18 нагород, поступаючись лише представникам спортивної гімнастики (19). А ось за золотими нагородами – дві – ділить лише 7-9 місця. Тим не менш, українським легкоатлетам є чим пишатися, вони зробили суттєвий внесок у загальну скарбничку медалей збірної України на Іграх. Ще на перших Іграх, де збірна України була представлена як незалежна команда, в Атланті-1996, чемпіонкою стала Інесса Кравець, в потрійному стрибку. А через 12 років, у Пекіні-2008, чемпіонкою у семиборстві стала Наталія Добринська.

Ставка на стрибки у висоту

Варто зазначити, що на останніх двох Іграх-2016 та -2020 медалі завойовували виключно атлети, що спеціалізуються на стрибках у висоту. І винятково бронзові. Вісім років тому медалістом Ігор у Ріо став Богдан Бондаренко, а три роки тому (Ігри в Токіо були перенесені на 2021 через пандемію коронавірусу) — Ярослава Магучіх.

А вже перед нинішніми Іграми Магучіх є безперечним фаворитом змагань у секторі для стрибків у висоту, до того ж перед публікою вона з’явиться у статусі нової рекордсменки світу, яка побила один із найстаріших рекордів у легкій атлетиці. Ярослава 7 липня на етапі Діамантової ліги в Парижі, столиці майбутніх Ігор, подолала планку на висоті 2.10 метра, побивши рекорд Стефки Костадінової тз Болгарії, встановлений… 27 років тому. 1987-го року спортсменка з Болгарії стрибнула на 2.09 метра на чемпіонаті світу в Римі (Італія).

Звичайно, встановлення світового рекорду напередодні Ігор можна сприймати по-різному, Ярослава може просто перегоріти і пройти пік форми напередодні головного старту чотириріччя. Але... Сподіватимемося, що спортсменка та її тренер дотримуються чіткого плану, а на Іграх результат буде ще кращим. Або принаймні його вистачить для завоювання золотої медалі, а суперниці не стрибнуть вище.

Проценко та Бех, як потенційні кандидати

Після Ігор у Токіо, пройшли два чемпіонати світу, у новому олімпійському циклі. І 2022-го, в Юджині (США), і 2023-го — у Будапешті (Угорщина), головні сподівання були на стрибунів у висоту. Але не обійшлося і без представників інших дисциплін. Якщо 2022-го компанію Магучіх (срібло) у списку медалістів склав Андрій Проценко (бронза у стрибках у висоту), то наступного ЧС-2023 до Магучіх (золото), приєдналася Марина Бех-Романчук, яка завоювала срібло у потрійному стрибку. Саме з цією трійцею пов’язані основні очікування вболівальників збірної України.

Магучіх підходить до Олімпійських ігор із повним комплектом перемог в інших престижних турнірах. Спортсменка з Дніпра є і чемпіонкою світу — на відкритих стадіонах і в приміщенні, і чемпіонкою Європи — на відкритих стадіонах і в приміщенні, і чемпіонкою Європейських ігор, і переможницею Діамантової ліги. Три роки тому на Іграх у Токіо уродженка Дніпра виборола бронзу, а в Парижі має всі шанси виграти останню золоту медаль, якої не вистачає, для повної колекції.

Набагато скромнішими на цьому тлі виглядають успіхи Бех-Романчук та Проценка, але вони також, безумовно, входять до кола претендентів на нагороди. Стрибунка з Хмельницької області у минулому олімпійському циклі більше робила акцент на стрибках у довжину — срібний призер чемпіонату світу-2019, Європи-2018 та чемпіонка Європи-2021 у приміщенні. А вже у новому циклі, після Ігор у Токіо, перекваліфікувалася на потрійний стрибок — срібний призер чемпіонату світу-2023, чемпіонату світу-2022 у приміщенні, чемпіонка Європи-2022 та чемпіонка Європейських ігор-2023.

А стрибун у висоту з Херсона Проценко ще 2014-го завоював срібло чемпіонату Європи та бронзу чемпіонату світу. Новий сплеск у кар’єрі спортсмена припав на нинішній олімпійський цикл – бронза чемпіонату Європи-2022 та бронза ЧС-2022. Як і Бех-Романчук, медалі на Олімпіадах у колекції Андрія поки немає, всі надії на Париж.

та інші..

Втім, не варто скидати з рахунків інших спортсменів нашої легкоатлетичної команди. Насамперед, це стосується сектору стрибків у висоту та його жіночої частини. Крім Матучіх, тут виступатимуть Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Варто зазначити, що далеко не рідкісні випадки, коли на найпрестижніших міжнародних стартах українки можуть стояти на п’єдесталі пошани вдвох, а то й утрьох, повністю складаючи список призерів. І Геращенко, і Левченко є титулованими спортсменками.

Також не варто скидати з рахунків Михайла Кохана (метання молота), Ганну Рижикову (400 метрів з бар’єрами)… Всього українську легкоатлетичну команду на Іграх у Парижі представлять 25 спортсменів та запасний Сергій Світличний, який може виступити у командних змаганнях зі спортивної ходьби на дистанції2 км.

Змагання з легкої атлетики на Іграх у Парижі-2024 відбудуться з 1 по 11 серпня. Фінал у жіночих стрибках у висоту відбудеться у неділю, 4 серпня.