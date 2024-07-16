Второй шанс Магучих: чего ждать от украинских легкоатлетов в Париже-2024

25 украинских легкоатлетов едут на Игры в столицу Франции

Одним из центральных событий на Олимпиаде в Париже станет турнир по легкой атлетике — "королеве спорта", как называют этот вид. А менее чем за месяц до Олимпиады, мировой рекорд в прыжках в длину установила Ярослава Магучих, которая считается главной надеждой украинской сборной в столице Франции.

Традиционно, этот вид спорта является успешным для отечественных спортсменов. "Телеграф" представляет украинскую легкоатлетическую команду.

По количеству олимпийских медалей наша легкоатлетическая команда на Играх делит второе-третье места в сводной таблице с представителями борьбы — по 18 наград, уступая только представителям спортивной гимнастики (19). А вот по золотым наградам — две — делит только 7-9 места. Тем не менее, украинским легкоатлетам есть чем гордиться, они внесли существенный вклад в общую копилку медалей сборной Украины на Играх. Еще на самых первых Играх, где сборная Украины была представлена в качестве независимой команды, в Атланте-1996, чемпионкой стала Инесса Кравец, в тройном прыжке. А спустя 12 лет, в Пекине-2008, чемпионкой в семиборье стала Наталья Добрынская.

Ставка на прыжки в высоту

Стоит отметить, что на последних двух Играх-2016 и -2020 медали завоевывали исключительно атлеты, специализирующиеся на прыжках в высоту. И исключительно бронзовые. Восемь лет назад медалистом Игр в Рио стал Богдан Бондаренко, а три года назад (Игры в Токио были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса) — Ярослава Магучих.

А уже перед нынешними Играми Магучих является фаворитом соревнований в секторе для прыжков в высоту, к тому же, перед публикой она появится в статусе новой рекордсменки мира, которая побила один из старейших рекордов в легкой атлетике. Ярослава 7 июля на этапе Бриллиантовой лиге в Париже, столице будущих Игр, преодолела планку на высоте 2.10 метра, побив рекорд Стефки Костадиновой тз Болгарии, установленный… 27 лет назад. В 1987 году спортсменка из Болгарии прыгнула на 2.09 метра на чемпионате мира в Риме (Италия).

Конечно, установление мирового рекорда накануне Игр можно воспринимать по-разному, Ярослава может элементарно перегореть и пройти пик формы накануне главного старта четырехлетия. Но… Будем надеяться, что спортсменка и ее тренер придерживаются четкого плана, а на Играх результат будет еще лучшим. Или, во всяком случае, его хватит для завоевания золотой медали, соперницы не прыгнут выше.

Проценко и Бех, как потенциальные кандидаты

После Игр в Токио, прошли два чемпионата мира, в новом олимпийском цикле. И в 2022-м, в Юджине (США), и в 2023-м — в Будапеште (Венгрия), упор опять был сделан на прыгунов в высоту. Но, не обошлось и без представителей других дисциплин. Если в 2022-м компанию Магучих (серебро) в списке медалистов составил Андрей Проценко (бронза в прыжках в высоту), то на следующем ЧМ-2023 к Магучих (золото), присоединилась Марина Бех-Романчук, завоевавшая серебро в тройном прыжке. Именно с этой троицей связаны основные ожидания болельщиков сборной Украины.

Магучих подходит к Олимпийским играм с полным комплектом побед в других престижных турнирах. Спортсменка из Днепра является и чемпионкой мира — на открытых стадионах и в помещении, и чемпионкой Европы — на открытых стадионах и в помещении, и чемпионкой Европейских игр, и победительницей Бриллиантовой лиги. Три года назад на Играх в Токио уроженка Днепра завоевала бронзу, а в Париже имеет все шансы выиграть последнюю недостающую золотую медаль для полной коллекции.

Гораздо скромнее на этом фоне выглядят успехи Бех-Романчук и Проценко, но они также, безусловно, входят в круг претендентов на награды. Прыгунья из Хмельницкой области в прошлом олимпийском цикле больше делала упор на прыжки в длину — серебряный призер чемпионата мира-2019, Европы-2018 и чемпионка Европы-2021 в помещении. А уже в новом цикле, после Игр в Токио, переквалифицировалась на тройной прыжок — серебряный призер чемпионата мира-2023, чемпионата мира-2022 в помещении, чемпионка Европы-2022 и чемпионка Европейских игр-2023.

А прыгун в высоту из Херсона Проценко еще в 2014-м году завоевал серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира. Новый всплеск в карьере спортсмена пришелся на нынешний олимпийский цикл — бронза чемпионата Европы-2022 и бронза ЧМ-2022. Как и Бех-Романчук медали на Олимпиадах в коллекции Андрея пока нет, все надежды на Париж.

и остальные..

Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и других спортсменов нашей легкоатлетической команды. Прежде всего, это относится к сектору прыжков в высоту и его женской части. Кроме Матучих здесь будут выступать Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Стоит отметить, что далеко не редки случаи, когда на самых престижных международных стартах, украинки могут стоять на пьедестале почета вдвоем, а то и втроем, полностью составляя список призеров. И Геращенко, и Левченко являются титулованными спортсменками.

Также не стоит сбрасывать со счетов Михаила Кохана (метание молота), Анну Рыжикову (400 метров с барьерами)… Всего украинскую легкоатлетическую команду на Играх в Париже представят 25 спортсменов и запасной Сергей Свитличный, который может выступить в командных соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

Соревнования по легкой атлетике на Играх в Париже-2024 пройдут с 1 по 11 августа. Финал в женских прыжках в высоту состоится в воскресенье, 4 августа.