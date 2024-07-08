Тренується разом із коханим: що відомо про рекордсменку у стрибках Ярославу Магучіх (фото)

Українська рекордсменка виділялася на тлі решти ровесників ще зі шкільної лави

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка напередодні встановила рекорд світу у стрибках у висоту, ще з дитинства виділялася серед однолітків. Вона завжди була, як то кажуть, "на голову вище" своїх однокласників.

"Телеграф" зібрав найцікавіші факти із життя молодої спортсменки. Наразі вона знаходиться на піку форми, а попереду Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Ярослава Магучіх народилася 2001 року, але незважаючи на свої повні 22 роки (23 виповниться у вересні) вже встигла зібрати майже повну колекцію нагород. Вона — чемпіонка світу та Європи, як на відкритих стадіонах, так і в приміщенні, чемпіонка Європейських ігор, багаторазовий переможець етапів серії "Діамантова ліга", чемпіонка світу та Європи серед юнаків, переможниця Європейського юнацького олімпійського фестивалю та юнацьких Олімпійських ігор, чемпіонка Європи серед юніорів

У кар’єрі Магучіх не вистачає лише одного титулу — олімпійської чемпіонки. Три роки тому на Іграх у Токіо-2020 (пройшли 2021 року через пандемію коронавірусу) вона здобула бронзову медаль. І зараз, напередодні Ігор у Парижі, Ярослава вважається головним претендентом на перемогу.

Тим часом спортсменка виділялася ще в дитинстві. Як мінімум своїм зростом на тлі однолітків — однокласників у школі. Та й спортивним талантом очевидно. А ще – відвагою. У 2017 році спортсменка не побоялася їхати до Кенії, на юніорський чемпіонат світу. При цьому туди не поїхали спортсмени США, Великобританії та Австралії через побоювання терактів. Але сама Ярослава не переживала з цього приводу: "Я не боялася їхати. А ось мої батьки — так. Говорили: "Куди ти їдеш?! Там і небезпечно, і комарі. Африка таки!" А я не переживала. Думала, чемпіонат світу — це ж так важливо!"

У вільний від спорту час Ярослава дуже любить малювати: "Зазвичай тварин, здебільшого – кішок!"

З тренером Тетяною Степановою

А торік чемпіонка побралася. "У мене вже є кільце! Моє серце зайняте, — розповідала в листопаді Ярослава. — Найцікавіше, що про кільце я знала (сміється). До цього ми були в Америці. Він хотів, щоб усе підійшло. Він сказав: "У мене є пропозиція, від якої ти не маєш права відмовитися". Повів мене до ювелірного і сказав: "Обирай". Після вибору я віддала йому обручку зі словами: "Тримай, я чекаю на пропозицію". Все сталося, коли ми повернулися в Україну. Батьки нас зустріли, і ми сиділи разом, коли він зробив пропозицію. Його мама, до речі, є моїм тренером".

До речі, з коханим, якого звуть Назар, її пов’язують і спільні тренування, про що вона розповідала в інтерв’ю YouTube-каналу "Бомбардир": "Так, мій коханий, він син тренера. Ми часто мотивуємо один одного на тренуваннях, але буває і "Перебір". Все-таки, знаходиться разом 24/7 ... Іноді хочеться самій піти, прогулятися".

Також спортсменка займає активну громадську позицію. Після перемоги на чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022 року Ярослава Магучіх розповіла про війну в рідній країні: "Зараз тут важко бути, але змагаючись на стадіоні, я захищаю свою країну та присвячую цю перемогу всім своїм землякам. Перестаньте вдавати, що війни немає! Росія напала на Україну. Вони бомбять міста, розстрілюють мирних жителів, і це наша реальність".

Ярослава Магучих підтримала усунення російських спортсменів від міжнародних змагань: "Я думаю, що World Athletics ухвалив правильне рішення, тому що російські спортсмени повинні розуміти, що війну розпочала Росія, і багато росіян її підтримали. Ми не повинні конкурувати, коли наших людей та дітей вбивають російські військові, це жахливо. Вони мають зрозуміти, що Росія розпочала війну, вони були агресорами”.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Магучих виграла чемпіонат Європи перед Олімпіадою.