"Робокоп": українська спортсменка захопила формами (фото)

Українка знаходиться у чудовій фізичній формі

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка минулого сезону взяла "срібло" на чемпіонаті світу-2023 у Будапешті (Угорщина) у потрійному стрибку, взяла участь у весняній фотосесії. Цього разу стрибунка позувала у португальському лісі.

Відповідні знімки Марина опублікувала в Instagram. Судячи з геолокації фото, спортсменка тренується у Монте-Горду (Португалія).

"Один день тренування у лісі", — підписали знімки Марина.

Марина Бех-Романчук блиснула форвами під час тренування у лісі

Менш ніж за добу зібрав багато вподобайок та десятки захоплених коментарів. Один із користувачів порівняв спортсменку з Робокопом, мабуть, через приголомшливу фізичну форму українки.

"Дуже красива", "Досить бути такою гарячою", "Сильна жінка", "Красуня", "Неймовірна", "Робокоп", — пишуть у коментарях під знімками Бех-Романчук.

Нагадаємо, Бех-Романчук регулярно радує свою армію підписників гарячими знімками. За життям легкоатлетки стежать понад 500 тисяч користувачів. 2023 року Марина ціною травми виграла медаль на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії "Gold" у Франції.