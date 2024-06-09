Українка Магучіх виграла Євро перед Олімпіадою (відео)

Українка продовжує збирати нагороди на міжнародних змаганнях

У неділю, 9 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з легкої атлетики у Римі (Італія) відбулися фінальні змагання у секторі для стрибків у висоту серед жінок. Це був останній великий турнір у легкій атлетиці перед Олімпіадою-2024 у Парижі.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виборола "золото" з результатом 1,99 м. Про це повідомляє "Телеграф".

"Срібло" дісталося представниці Сербії Ангеліні Топич (1,97 м). Ще одна українка Ірина Геращенко посіла третє місце (1,95 м). До речі, обидві представниці України у кваліфікації подолали норматив, показавши результат 1,92 м. Зазначимо, ніколи раніше українки так високо не стрибали на чемпіонатах Європи (найкращий результат належав Магучіх — 1,95 м).

Відео фіналу

Нагадаємо, Магучіх здобула "срібло" на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, який проходив у Глазго (Шотландія). Крім того, цього року Ярослава перемогла на турнірі International Jump Meeting Cottbus у Німеччині. У міжсезоння українська легкоатлетка оголосила про заручини із сином своєї тренерки.