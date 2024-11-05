"Сирок у голові": російського міністра підняли на сміх через "любов до Росії"

Російський міністр зробив безглузду заяву

Міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов заявив, що російський хокеїст Олександр Овечкін поб’є бомбардирський рекорд канадця Вейна Грецкі в НХЛ, бо любить Росію. До речі, Овечкін давно проживає в США й охоче тисне руку солдатам НАТО, хоча є засновником Putin Team.

Відповідну заяву Дегтярьова наводить ТАСС. Михайло вважає, що Овечкіну вдасться побити досягнення Грецкі завдяки любові до РФ.

"Упевнений, Олександр наздожене Грецкі й на віки займе перший рядок по голах у НХЛ. Тому що він наш, він любить Росію.

Я йому, до речі, хочу сказати спасибі. Ми разом із ним у червні відкривали великий дитячо-юнацький турнір. Він надає підтримку, зокрема фінансово", — сказав Дегтярьов.

Михайло Дегтярьов

У мережі лише посміялися з заяви російського міністра. Один із користувачів пожартував, що в голові чиновника сирок.

Нагадаємо, Овечкін перебуває на другому місці по голах у регулярних чемпіонатах в історії НХЛ (860 шайб), поступаючись лише Грецкі (894).

Зазначимо, легендарний чеський хокеїст, олімпійський чемпіон та дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек вимагає від НХЛ величезну компенсацію для України через участь росіян у лізі. "Домінатор" вважає, що таким чином ліга прославляє "російський світ". У РФ у відповідь ображають Гашека.