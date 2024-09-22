"Диверсант у тилу НАТО": скандальний російський політик відправив сина до США

Російський губернатор відправив сина грати у хокей у недружню країну

Денис Паслер-молодший, син губернатора Оренбурзької області (РФ) Денис Паслер став хокеїстом юніорської команди зі США. До речі, нещодавно російський хокейний клуб "оголосив" про свою перемогу у НХЛ.

У пресслужбі уряду Оренбурзької області зазначили, що чиновник не порушив закон, відправивши сина до "недружньої" Америки. Про це повідомляє orenburg.media.

"З погляду російського законодавства для громадян Російської Федерації немає обмежень для здобуття освіти, спортивних чи творчих навичок в інших країнах.

Усі необхідні процедури, передбачені законодавством щодо державних службовців, яким є губернатор, були пройдені”, – йдеться у повідомленні.

Син губернатора підписав контракт із "Нью-Джерсі Рокетс" на рік. Він проживає та тренується разом з іншими російськими хокеїстами. У мережі посміялися з цієї новини. Один із користувачів пожартував, що російський політик відправив "диверсанта" до США.

Додамо, що Паслер "прославився" у 2024 році під час повеней в Орську, де відбувся повторний прорив греблі. Саме він заборонив мешканцям знімати з ним розмову.