За перемогу над ФСБ – суши сухарі? У Росії хокейний матч із командою спецслужб закінчився бійкою та СІЗО (відео)

Російська спецслужба зганьбилась у хокейному матчі

Бійки в хокеї — звична справа, іноді вони трапляються навіть у матчах дитячих команд. Днями в РФ масова бійка на хокейному майданчику завершилася кримінальною справою.

Про це повідомляє telegram-канал Newsbox24.tv. Скандал стався у Біробіджані (на Далекому Сході).

У аматорському матчі зустрілися команди місцевих підприємців (чорна форма) та регіонального управління ФСБ (біла форма). Якоїсь миті на майданчику почалася масова бійка. У результаті після гри 5 польових гравців підприємців та їхній воротар загриміли у СІЗО. Після матчу їх заарештували та закрили спочатку на 48 годин, а потім суд продовжив утримання під вартою ще на 72 години.

Проти гравців команди підприємців порушили справу за ч. 2 ст. 213 КК. РФ — хуліганство, вчинене групою осіб за попередньою змовою, пов’язаною з опором представнику влади. Наразі затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.

"Так, такий хокей нам не потрібен... Цікаво, а якщо виходиш на ринг проти співробітника ФСБ чи поліції, теж у разі перемоги над ним сухарі сушити заздалегідь? " — іронізує джерело.

Нагадаємо, російський хокейний клуб СКА, який очолює син російського олігарха Бориса Ротенберга Роман, вивісив банери трофеїв, які вигравала команда у своїй історії. Все б нічого, але там знайшлося місце Кубку Стенлі, який російські клуби не можуть виграти навіть теоретично.