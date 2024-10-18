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Словацький хокеїст втік із Росії: ліга Путіна тріщить по швах

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін Новина оновлена 18 жовтня 2024, 13:55
Володимир Путін. Фото kremlin.ru

Спортсмен створив прецедент, яким тепер можуть скористатися його колеги

Президент Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) Люк Тардіф прокоментував втечу словацького форварда Михайла Кріштофа із "Сочі". Цей клуб виступає у Континентальній хокейній лізі (КХЛ), яку вигадав президент РФ Володимир Путін.

Відповідний коментар Тардіфа наводить "Чемпіонат". Функціонер підтвердив, що КХЛ вийшла з-під юрисдикції IIHF, тому карати гравця вони не уповноважені.

"IIHF більше не має відношення до контрактів КХЛ. Як ви сказали, КХЛ більше не є членом ФХР.

Словацька федерація хокею схвалила трансфер Міхала Кріштофа, тому IIHF також схвалила його – відповідно до міжнародних правил трансферів IIHF", – сказав Тардіф.

Нагадаємо, Михайло 17 жовтня підписав контракт зі швейцарським "Лангнау", хоча мав чинну угоду із "Сочі". Напередодні в російському клубі повідомили, що нападник самовільно залишив команду. Таким чином, будь-який іноземець може залишити лігу Путіна будь-якої миті, не боячись наслідків, адже КХЛ самоізолювалася від світового хокею.

Знаменитий хокейний воротар, олімпійський чемпіон-1998 Домінік Гашек закликав парламенти Чехії та Словаччини заборонити своїм спортсменам виступати в Росії. Через це у РФ вимагали гроші від "Друга України".

Теги:
#Хокей #КХЛ