Спортсмен створив прецедент, яким тепер можуть скористатися його колеги

Президент Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) Люк Тардіф прокоментував втечу словацького форварда Михайла Кріштофа із "Сочі". Цей клуб виступає у Континентальній хокейній лізі (КХЛ), яку вигадав президент РФ Володимир Путін.

Відповідний коментар Тардіфа наводить "Чемпіонат". Функціонер підтвердив, що КХЛ вийшла з-під юрисдикції IIHF, тому карати гравця вони не уповноважені.

"IIHF більше не має відношення до контрактів КХЛ. Як ви сказали, КХЛ більше не є членом ФХР.

Словацька федерація хокею схвалила трансфер Міхала Кріштофа, тому IIHF також схвалила його – відповідно до міжнародних правил трансферів IIHF", – сказав Тардіф.

Нагадаємо, Михайло 17 жовтня підписав контракт зі швейцарським "Лангнау", хоча мав чинну угоду із "Сочі". Напередодні в російському клубі повідомили, що нападник самовільно залишив команду. Таким чином, будь-який іноземець може залишити лігу Путіна будь-якої миті, не боячись наслідків, адже КХЛ самоізолювалася від світового хокею.

Знаменитий хокейний воротар, олімпійський чемпіон-1998 Домінік Гашек закликав парламенти Чехії та Словаччини заборонити своїм спортсменам виступати в Росії. Через це у РФ вимагали гроші від "Друга України".