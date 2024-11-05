Российский министр сделал нелепое заявление

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что российский хоккеист Александр Овечкин побьет бомбардирский рекорд канадца Уэйна Гретцки в НХЛ, потому что он любит Россию. К слову, Овечкин давно проживает в США и охотно жмет руку солдатам НАТО, хотя является основателем Putin Team.

Соответствующее заявление Дегтярева приводит ТАСС. Михаил считает, что Овечкину удастся побить достижение Гретцки благодаря любви к РФ.

"Уверен, Александр догонит Гретцки и на века займет первую строчку по голам в НХЛ. Потому что он наш, он любит Россию.

Я ему, кстати, хочу сказать спасибо. Мы вместе с ним в июне открывали большой детско-юношеский турнир. Он оказывает поддержку, в том числе финансово", – сказал Дегтярев.

Михаил Дегтярев

В сети лишь посмеялись над заявлением российского министра. Один из пользователей пошутил, что в голове чиновника — творожок.

Напомним, Овечкин находится на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (860 шайб), уступая лишь Гретцки (894).

Отметим, легендарный чешский хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек требует от НХЛ огромную компенсацию для Украины из-за участия россиян в лиге. "Доминатор" считает, что таким образом лига прославляет "русский мир". В РФ в ответ оскорбляют Гашека.