"Перемога буде за Росією": екстренер збірної України виставив себе посміховиськом

Хокейний фахівець відзначився безглуздою політичною заявою

Колишній тренер низки клубів КХЛ, екснаставник збірної України з хокею Андрій Назаров пов’язав другий замах на Дональда Трампа із деградацією США. Політик грав у гольф у Вест-Палм-Біч (Флорида), де сталася стрілянина.

Відповідний коментар Назарова наводить "Чемпіонат". Тренер, який працював зі збірною України у сезоні 2013/2014, вважає, що у США тривають роздрай та бардак.

"В Америці тривають роздрай і бардак. Про старт сезону в НХЛ, запланований на жовтень, ніхто і не думає. Вчинено вже другий за рахунком замах на кандидата в президенти, весь світ обговорює це, тут не до спорту.

На тлі їхніх проблем одразу згадується наше велике минуле та сьогоднішня боротьба Росії за не менш яскраве майбутнє. Немає сумнівів, що наше згуртування допоможе досягти успіху. Перемога буде за нами", – сказав Назаров.

Що відомо про підозрюваного у ймовірному замаху на Дональда Трампа

У мережі лише посміялися зі слів Назарова.

Назаров і раніше робив дивні заяви. Приміром, він прогнозував зростання заробітчан із Фінляндії у РФ, а також вимагав повернути збірну Росії у міжнародний хокей.