"Зрадниця Росії": в РФ досі бісяться через слова майора Ісінбаєвої

Уславлена легкоатлетка зреклася путінської армії, але стала "зрадницею" в РФ

Глава Федерації лижних гонок росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка у лижному спорті Олена Вяльбе заявила, що не подасть руки дворазовій олімпійській чемпіонці Олені Ісінбаєвій. Річ у тому, що колишня легкоатлетка публічно відмовилася від свого офіцерського звання у РФ.

Відповідний коментар Вяльбее наводить Rutube-канал "Емпатія Манучі". Колишня лижниця вважає Ісінбаєву зрадницею Батьківщини.

"Я категорично не згодна з Оленою. Я вважаю, що вона теж зрадниця Батьківщини. Якщо ти вирішила представляти нашу країну в МОК, як, сидячи в Іспанії, ти уявляєш Росію, не знаючи, що відбувається всередині країни? Це все популізм якийсь.

"Я номінальний майор російської армії". Якого х**на ти тоді раніше ходила ці погони отримувала, стояла поряд з міністром ЗС Росії, посміхалася? Напевно, якісь отримувала дивіденди від цього. Що за маячня? Просто скажи чесно: "Так, я боюсь СВО, боюсь за своїх дітей". Розвернулася та поїхала. Мені здається, тоді до неї люди по-іншому ставилися б.

Мені здається, вона така людина, яка може взяти будь-якої миті квиток і приїхати додому. Ось взагалі зрадниця – звичайно, ні. Але якби я зараз би з нею зустрілася, то руки, щоб привітатися, не подала б", – сказала Вяльбе.

Нагадаємо, після зречення Путіна Ісінбаєва зберегла свою посаду в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК). Це викликало бурхливу реакцію у РФ. У Росії навіть перейменували стадіон, названий на її честь.