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Була улюбленицею Путіна, але пізніше зрадила його: куди зникла російська чемпіонка Олена Ісінбаєва (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Олена Ісінбаєва покинула РФ
Олена Ісінбаєва покинула РФ. Фото Колаж "Телеграфу"

Легенда російського спорту отримувала звання майора з рук Шойгу

Відома російська спортсменка, дворазова олімпійська чемпіонка у стрибках із жердиною Олена Ісінбаєва була гордістю в Росії. Її звеличували як "прості росіяни", так і диктатор Путін разом з усією кремлівською шайкою. Однак раптово Ісінбаєва залишила РФ і зникла і медіапростору. Писали, що вона мешкає в Іспанії, але нещодавно з’явилася інша інформація.

Спортсменка називає себе "людиною миру" і тікає від питання, чи підтримує вона війну Росії проти України. "Телеграф" розповідає, що відомо про Олену Ісінбаєву і де вона зараз.

Хто така Олена Ісінбаєва

Народилася 3 червня 1982 року у Волгограді, де здобула освіту за спеціальністю "викладач фізичної культури". Свою спортивну кар’єру Ісінбаєва розпочала як гімнастка, але з 1997 року переключилася на стрибки із жердиною.

Олена Ісінбаєва

У Ісінбаєвої в активі 28 світових рекордів у стрибках із жердиною та дві олімпійські медалі. Вона також тричі ставала чемпіонкою світу на відкритому повітрі та чотири рази перемагала на чемпіонатах світу у приміщенні. У серпні 2016 року росіянка оголосила про завершення кар’єри.

2014 року Олена Ісінбаєва вийшла заміж за метальника списа Микиту Петінова. Незадовго до весілля спортсменка народила доньку Єву. 2018 року у пари з’явився син Добриня.

микита петінов олена ісінбаєва
Ісінбаєва з чоловіком

Ісінбаєва і звання майора

Чемпіонка стала відома своєю підтримкою російського диктатора Путіна. Ще у 2012 році Ісінбаєва виступила в ролі його довіреного обличчя на президентських виборах, а пізніше приєдналася до руху Putin Team.

Олена Ісінбаєва Володимир Путін

Крім того, вона має військове звання майора Збройних сил РФ, яке їй у 2015 році присвоїв міністр оборони РФ Сергій Шойгу. При цьому сама Ісінбаєва заявила, що це має номінальне значення, і що вона ніколи не була на службі в російській армії.

Сергій Шойгу Олена Ісінбаєва

Де зараз Олена Ісінбаєва

За останніми даними, росіянка вже довгий час живе на Канарських островах та веде сімейне життя. Вона перестала вести соцмережі з кінця 2023 року, а її сторінка в Інстаграмі доступна лише її підписникам.

олена ісінбаєва інстаграм
Фото: instagram.com/isinbaevayelena

Раніше ми розповідали про Тамару Гвердцителі, яка покинула Росію. Також "Телеграф" писав, як нещодавно лідер російського гурту ДДТ Юрій Шевчук підтримав Україну на своєму концерті в Німеччині.

Теги:
#Спорт #Росія #Володимир Путін #Олена Ісінбаєва